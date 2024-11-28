مبدعو «الاستدامة» مُكرّمون بـ «ميداليات حمدان بن محمد للتصوير»

اعتمد مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي 20 عملاً، سيتم تكريم أصحابها بمنحهم «ميداليات التميز» التي تقدّمها الجائزة عن الدورة الـ13 (الاستدامة)، تكريماً لهم على جودة مشاركاتهم في هذه الدورة، إضافة إلى إهدائهم الكتاب السنوي للدورة الذي يحوي الصور الفائزة والمرشحة، إضافة إلى الصور التي حصل أصحابها على ميداليات التميز المذكورة.

وجاء ضمن قائمة الحاصلين على هذا التكريم، المصور الإماراتي عمران الأنصاري عن محور الاستدامة، والمصور البحريني عيسى إبراهيم عن المحور نفسه، أما المصوران الفلسطينيان عبدالرحمن الكحلوت وعبدالرحمن زقوت فقد استحقا التكريم عن محور «ملف مصوّر»، بينما جاءت المصورة السعودية بثينة الحارثي ضمن قائمة محور مقاطع فيديو قصيرة «لمنصات التواصل الاجتماعي».

شهادة تقدير

وقال الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث: «هذا التكريم بمثابة شهادة تقدير وإشادة بالمصورين الذين قدموا أعمالاً ذات قيمة عالية استحقت الوصول إلى المراحل النهائية من التحكيم، لذا قرّر مجلس أمناء الجائزة منحهم هذه الإشادة المستحقة بأعمالهم كنوع من التشجيع والاعتراف بالتنافسية العالية لأعمالهم المشاركة، ونحن سعداء بحصول خمسة مصورين عرب على هذا التكريم، دلالة على التطور المستمر لجدية المصور العربي في التعامل مع فن التصوير وتقنياته».

وأضاف بن ثالث: «رغبة من مجلس أمناء الجائزة في منح فرصة أوسع لتتويج مزيد من الصور المميزة، تم الاعتماد على مخرجات عملية التحكيم، التي قادها نخبة من أبرز خبراء التصوير في العالم، في انتقاء مجموعة من الصور الحاصلة على تقييمات عالية، لتتم الإشادة بها وتكريم أصحابها.. شخصياً أعتبر هذا التكريم بمثابة (خطوة تحضيرية للفوز)، وهذه الخطوة لها تأثيرها التحفيزي الكبير على المصورين الطموحين».

4 أعمال

وتم اختيار أربعة أعمال عن محور «الاستدامة»، وأربعة ملفات عن محور «ملف مصوِّر»، إضافة إلى أربعة أعمال من المحور العام منها عملان ملوّنان وعملان بالأبيض والأسود، وكان محور التصوير الرياضي حاضراً بأربعة أعمال، وأربعة أعمال أخرى لمحور مقاطع فيديو قصيرة «لمنصات التواصل الاجتماعي».

قطعة فنية

الميداليات المقدمة عبارة عن قطعة فنية مصقولة ومطلية بالنيكل قطرها 15 سنتيمتراً، وقد نُقش عليها اسم الجائزة، وهي من تصميم الفنان الإماراتي عضو مجلس أمناء الجائزة، مطر بن لاحج، وصناعة «توماس فاتوريني» الشهيرة في المملكة المتحدة.