«زايد وراشد».. في أكبر جدارية فسيفساء حديثة بالعالم

كشف «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع هيئة كهرباء ومياه دبي، رسمياً عن جدارية «زايد وراشد»، أكبر جدارية فسيفساء حديثة في العالم، وفق «موسوعة غينيس للأرقام القياسية»، تم تنفيذها على شلالات سد حتّا، وتحمل صورة الآباء المؤسسين، المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، وذلك تزامناً مع حملة «زايد وراشد» التي أطلقها «براند دبي»، أخيراً، بتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بمناسبة شهر الاحتفالات الوطنية، الذي بدأ بيوم العَلَم مطلع شهر نوفمبر الجاري، وتستمر فعالياته حتى احتفالات عيد الاتحاد في الثاني من ديسمبر المقبل.

ويحمل العمل الإبداعي الضخم، وهو أحد مشروعات متحف دبي الفني الذي تبلغ مساحته 2.198.70 متراً مربعاً، وتم تنفيذه باستخدام 1.2 مليون قطعة سيراميك على منحدر شلالات سد حتّا، صورة تاريخية تجمع الشيخ زايد والشيخ راشد، طيّب الله ثراهما، تعود إلى مرحلة قيام دولة الاتحاد، لتضفي على هذا المزار السياحي الشهير قيمة تاريخية ووطنية مهمة، نظراً إلى المكانة الرفيعة التي يتمتع بها الرمزان الوطنيان الكبيران في قلوب شعب الإمارات، ولما يحظى به إرثهما الوطني الكبير من تقدير واسع على الصعيدين العربي والعالمي، لما قدماه من إسهامات وإنجازات كبيرة ستظل محفورة في ذاكرة التاريخ، وفي مقدمتها تأسيس دولة الإمارات.

وتشكّل جدارية «زايد وراشد» إضافة جديدة لمبادرات «براند دبي»، التي يسعى من خلالها إلى ترجمة رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى متحف مفتوح يبهر العالم، من خلال أعمال وإبداعات تسلط الضوء على الهوية الثقافية لدبي، وتبرز ملامح مهمة من قيمها وتاريخها، وأيضاً تطلعاتها وطموحاتها للمستقبل من خلال أعمال إبداعية تنتشر في جميع أنحاء الإمارة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير: «نعمل وفق رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل حتّا مركزاً بارزاً للجذب السياحي والاستثماري، مع الحفاظ على تراثها العريق وطبيعتها الساحرة، وقد تشرّفنا بالمشاركة في هذا العمل الإبداعي الذي يحمل صورة المغفور لهما بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، بالتزامن مع حملة (زايد وراشد) التي أطلقها (براند دبي)، بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، خلال شهر الاحتفالات الوطنية، وتجسّد جدارية (زايد وراشد) قيم الاتحاد والابتكار والإبداع، وتسلط الضوء على دور الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، في إرساء دعائم الاتحاد، ووضع ركائز التنمية الشاملة والمستدامة في دولة الإمارات».

وأعربت المدير العام للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، عن بالغ تقديرها للتعاون الكبير من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي، في إطار الشراكة الاستراتيجية المزدهرة والمتنامية بين الطرفين على مدار سنوات، وأكدت أن رؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتحويل دبي إلى متحف مفتوح يبهر العالم، تمثل الأساس الذي ينطلق منه «براند دبي» لتقديم العديد من المبادرات والمشروعات النوعية، بالشراكة مع جهات حكومية وشبه حكومية وخاصة.

وقالت مديرة «براند دبي»، شيماء السويدي: «يسعدنا أن نضافر جهودنا مجدداً مع شريك استراتيجي يعي قيمة الإبداع وأثره في المجتمع لتقديم جدارية «زايد وراشد»، أكبر فسيفساء حديثة في العالم، وهي أحد مشروعات متحف دبي الفني، فهيئة كهرباء ومياه دبي تضرب دائماً المثال، وتقدم القدوة في دعم الفكر المبدع وما يقدمه من ثمار ذات انعكاس إيجابي على المجتمع.. الجدارية تتماشى مع استراتيجية (براند دبي) في تقديم أعمال إبداعية، لا تعكس قصة نجاح الإمارات بأسلوب مؤثر فحسب، بل تسهم أيضاً في إثراء المشهد الإبداعي العام للإمارة».

قاد فريق العمل في تنفيذ جدارية «زايد وراشد» الفنان الروسي، سيرجي كورباسوف، بدعم من أكثر من 100 فنان محلي ومن جميع أنحاء العالم، حيث استغرق تنفيذ العمل يدوياً أكثر من أربعة أشهر، وتتخذ الفسيفساء من جبال الحجر الشاهقة في حتّا خلفية مذهلة، في أحد أهم مواقع الجذب بإمارة دبي، فيما يضيف الشلال المتدفق على منحدر سد حتّا عنصراً يعزز الجمال الطبيعي لهذا المكان.

. 2.198.70 متراً مربعاً مساحة العمل.

. 1.2 مليون قطعة سيراميك.