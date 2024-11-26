أمام ضيوف المنتدى.. قصص ملهمة تروي الوجه الحضاري لدبي

ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، الذي يُعقد تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم وغداً، تنظم مؤسسة دبي للمرأة، بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، حفل عشاء لضيوف المنتدى في منطقة الشندغة التاريخية، بحضور السيدات الأُول لعدد من الدول المشاركات في المنتدى وكبار الشخصيات والمتحدثين الرئيسين.

ويتضمن برنامج حفل العشاء، الذي سيُقام اليوم، فعاليات مصاحبة يتم من خلالها التعريف بتجارب ثقافية وقصص ملهمة أسهمت في إبراز الوجه الحضاري لمدينة دبي، كما ستتاح للضيوف فرصة الاطلاع على تجربة فريدة تمتزج فيها الفنون التشكيلية مع التراث الإماراتي في لوحات متميزة لفنانات إماراتيات تحكي عن التاريخ والهوية.

وسيسلّط حفل العشاء، والبرنامج المصاحب له، الضوء على المشهد الثقافي الغني والجانب التاريخي لإمارة دبي من منظور التراث العريق، عبر اصطحاب ضيوف المنتدى في جولة للتعرف إلى ملامح من تاريخ وتراث دبي في حي الشندغة التاريخي، انطلاقاً من أهمية الثقافة في تعزيز التواصل والحوار البنّاء بين الشعوب.