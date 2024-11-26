«بيروت للأفلام الفنية» بلا سجّادة حمراء وفساتين براقة

بلا «سجّادة حمراء، ولا فساتين براقة» انطلق برنامج مهرجان بيروت للأفلام الفنية، مستقطباً أعمالاً وثائقية لبنانية مرتبطة بالتاريخ والذاكرة، إضافة إلى أخرى أجنبية تسجيلية وروائية، في إطار دورته العاشرة التي تقام تحت عنوان «أوقفوا الحرب».

وقالت مؤسِسَة المهرجان المتخصص بالأشرطة التي تعنى بالفنون ورئيسته، أليس مغبغب: «بعد 10 أعوام من انطلاقه، و50 عاماً من اندلاع الحرب اللبنانية (1975-1990)، لدينا جميعاً صرخة واحدة: أوقفوا الحرب»، وأضافت أنها «رسالة إدارة المهرجان والفنانين والمخرجين والداعمين والجمهور وأصدقاء المهرجان خارج لبنان».

واستقطب المهرجان في هذه الدورة أفلاماً لبنانية أكثر مما كان يفعل في الأعوام السابقة، حيث يضمّ 25 فيلماً غير تجاري، أحدهما «لبنان، أسرار مملكة بيبلوس»

ويتناول آخر الاكتشافات في موقع بيبلوس (جبيل حالياً) الأثري الشهير، ونال جائزة لجنة التحكيم الكبرى في الدورة الـ24 لمهرجان السينما الأثرية بمدينة بيداسوا الإسبانية، ويكتسب عرض الفيلم الذي تبثه محطة «أرتيه» (ARTE) الفرنسية، في مطلع يناير 2025، أهمية مضاعفة نظراً إلى كون المواقع الأثرية اللبنانية مهددة بالغارات الإسرائيلية.

وأعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، الأسبوع الفائت، توفير «حماية (قانونية) مؤقتة معززة» لهذه المواقع البالغ عددها 34، وأشارت المنظمة إلى أن المواقع باتت تحظى بـ«أعلى مستوى من الحصانة ضد مهاجمتها واستخدامها لأغراض عسكرية»، تحت طائلة «الملاحقة القضائية».

ويخصص المهرجان حصة للفن التشكيلي، ويعرض فيلماً روائياً عنوانه «داااالي» للفرنسي كانتان دوبيو، يغوص في العالم المجنون الذي عاش فيه الفنان الإسباني، سلفادور دالي، بعيداً عن السرد التقليدي للسيرة.

وتقام ندوة عن الفنان التشكيلي البلجيكي، رينيه ماغريت، في ذكرى مرور 100 عام على ولادة السوريالية، يلقيها الخبير في أعماله، فنسان كارتوفيلز، عبر تقنية الاتصال بالفيديو.