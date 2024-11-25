«إكس فاكتور دبي».. يعزّز حضوره على تلفزيون دبي ويجذب انتباه الرعاة

يواصل الموسم الثاني من برنامج «إكس فاكتور دبي» تألقه على تلفزيون دبي التابع لمؤسسة دبي للإعلام، حيث تشهد حلقاته منافسات عالية بين المشتركين الذين تمكنوا من لفت انتباه أعضاء لجنة التحكيم، وهو ما أسهم في تعزيز مكانة البرنامج الذي يُعد الأضخم والأشهر عربياً في فئة البرامج الترفيهية، ما يعكس أهمية الجهود التي تبذلها المؤسسة لاكتشاف أصحاب المواهب الغنائية ودعمهم وفتح الآفاق أمامهم، ودورها في دعم وإثراء المشهد الإبداعي في دبي.

وتمكن الموسم الثاني من البرنامج - الذي تقدمه مؤسسة دبي للإعلام بالتعاون مع مهرجان دبي للتسوق، في نسخته الـ30 الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة - من لفت انتباه مجموعة من الشركات ومؤسسات القطاع الخاص التي أسهمت في رعايته، ومن بينها شركة «سامسونغ غلف للإلكترونيات»، و«كيت كات»، و«يونيليفر»، ما يعكس التزامها بدعم البرامج الحيوية والمواهب الشابة، ويسهم في تحقيق تطلعات ورؤى دبي بأن تكون مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.

وفي السياق، أكد المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي، سالم باليوحة، حرص مؤسسة دبي للإعلام على تعزيز علاقاتها مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يُشكل ذلك ركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الشاملة، وتحقيق رؤى دبي الطموحة بأن تكون مركزاً رائداً للإبداع والابتكار، وقال: «يمثل برنامج (إكس فاكتور دبي) إضافة نوعية إلى تشكيلة برامج تلفزيون دبي، حيث يجسد اهتمام المؤسسة بتوفير بيئة إبداعية قادرة على تمكين المواهب ودعمها وتحفيزها لتحقيق أحلامها، كما يعكس ما تتمتع به (دبي للإعلام) من إمكانات وقدرات فنية ولوجستية عالية، قادرة على الارتقاء بصناعة المحتوى الإعلامي»، معبّراً في الوقت نفسه عن اعتزاز المؤسسة بشراكاتها التجارية مع «سامسونغ غلف للإلكترونيات» و«كيت كات» و«يونيليفر»، التي تُعد من أبرز العلامات التجارية في المنطقة، وأضاف: «نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى رفع سقف وجودة وجاذبية البرامج الترفيهية في المنطقة، وتعزيز قدرات برنامج (إكس فاكتور دبي)، لا سيما أنها تنسجم في مضمونها وأهدافها مع توجهاتنا الهادفة إلى تقديم برامج جديدة ومبتكرة قادرة على تعزيز منظومة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتعكس مدى التزام الشركات بأدوارها ومسؤولياتها المجتمعية».

من جانبها، أعربت قائدة قطاع العناية المنزلية في «يونيليفر»، سارة قازي، عن فخرها بالشراكة مع مؤسسة دبي للإعلام ورعاية برنامج «إكس فاكتور دبي»، مشيرةً إلى أنه يُعد منصة فريدة تتيح للمواهب الشابة عرض إبداعاتها الفنية، وأكدت أن البرنامج يمثل وسيلة مثالية لتسليط الضوء على الأصوات الناشئة التي تعكس الإبداع والتنوّع الثقافي، ما يسهم في بناء ثقافة موسيقية غنية تعبر عن الهوية المتعددة الثقافات الفريدة لدبي.

من جهته، قال رئيس مجموعة الأعمال المباشرة إلى المستهلكين والتسويق المؤسسي في «سامسونغ غلف للإلكترونيات»، شافي عالم: «تعكس شراكة (سامسونغ) مع مؤسسة دبي للإعلام التزامنا بتقديم تجربة متكاملة تسلط الضوء على كيفية مساهمة منظومة (سامسونغ) وابتكاراتها المختلفة في تحسين الحياة اليومية، وتعزيز دعم المواهب الموسيقية الواعدة في المنطقة، حيث يتيح لنا هذا التعاون فرصة جديدة لإثراء تجربة المتسابقين في برنامج (إكس فاكتور دبي) خلف الكواليس، ما يسهم في تمكينهم من استكشاف إمكاناتهم الإبداعية عبر تقنياتنا وابتكاراتنا الرائدة»، لافتاً إلى أن (سامسونغ) ستتولى تجهيز غرفة إكس رووم (X Room) الموجودة خلف الكواليس بأحدث تقنيات (سامسونغ)، بما فيها ثلاجة Family Hub، وتلفزيونات Neo QLED 8K، وحلول المنزل الذكي المتكاملة وفي مقدمتها منظومة SmartThings لإنترنت الأشياء، إلى جانب تمكين المشاركين في البرنامج من اختبار مجموعة منتجات Galaxy التقنية الكاملة، التي تضم Galaxy Z Flip6 وGalaxy Z Fold6 وGalaxy Watch وGalaxy Buds وGalaxy Ring المبتكر، ما يسهم في إبراز كيفية قدرة التقنيات على تعزيز العملية الإبداعية.

وأشارت مديرة تسويق في شركة «نستله» الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (كيت كات)، باولي جينيفر، إلى أن رعاية برنامج «إكس فاكتور دبي» تعكس جوهر رؤية الشركة الهادفة إلى دعم وتطوير مجتمعات نابضة بالحياة، وقالت: «تُشكل شراكتنا مع (مؤسسة دبي للإعلام) خطوة استراتيجية مهمة تعبّر عن التزاماتنا بدعم الفنون والإبداع، وتحفيز أصحاب المواهب على التعبير عن رؤاهم وتطلعاتهم وإطلاق العنان لمواهبهم»، منوهة بأن برنامج «إكس فاكتور دبي» يمثل منصة فريدة تتيح للطاقات الفنية الجديدة فرصة التميز ودخول الساحة الغنائية، معبّرة عن اعتزازها بأن تكون «كيت كات» جزءاً من هذه الرحلة التي تمكنها من الإسهام في دفع عجلة الابتكار في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة والفنون.

يُذكر أن الموسم الثاني من برنامج «إكس فاكتور دبي»، الذي يعرض كل يوم أحد في تمام الساعة 22:30، نجح في استقطاب أكثر من 68 مشتركاً من مختلف أنحاء المنطقة العربية والعالم، ويتوقع أن يتمكن من تحقيق نسبة مشاهدات عالية، وذلك بفضل ما يشهده من منافسات عالية بين المشتركين الذين يتم تصنيفهم خلال الحلقات ضمن فئة الثنائي أو الفِرَق الغنائية، وفئة 25 سنة فما فوق، وفئة 24 سنة وما دون، وسيتولى كل عضو في لجنة التحكيم، وهم الفنان اللبناني راغب علامة، والفنان الإماراتي فايز السعيد، والفنانة العراقية رحمة رياض، مسؤولية الإشراف على فئة واحدة، من حيث التدريبات الغنائية والاختبارات، وذلك تمهيداً لمشاركتهم في العروض الحية والتصفيات النهائية التي سيتم خلالها اختيار الفائز بلقب البرنامج بناءً على تصويت الجمهور.