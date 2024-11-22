«موسيقى الشباب».. رحلة تنمية شغف الإبداع مستمرة في دبي

توجت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) الفائزين بجوائز «مهرجان دبي لموسيقى الشباب»، وذلك خلال اختتام فعاليات نسخته الثالثة التي استضافها متحف الاتحاد، ويأتي المهرجان بهدف الارتقاء بقطاع الموسيقى المحلي، واكتشاف أصحاب المواهب الناشئة، وتحفيزهم على مواصلة شغفهم الإبداعي، والإسهام في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية.

وحضر الحفل مدير عام «دبي للثقافة»، هالة بدري، ومدير إدارة الفنون الأدائية بالإنابة في «دبي للثقافة»، فاطمة الجلاف، والشاعر الدكتور عارف الشيخ، الذي منحته الهيئة جائزة «شخصية العام في مجال الموسيقى»، تكريماً لمسيرته الأدبية الطويلة وعطاءاته وإسهاماته في إثراء المشهد الثقافي المحلي، بالإضافة إلى أعضاء لجنة تحكيم المهرجان التي ضمت الملحن محمد مال الله، والمايسترو فاضل الحميدي، والفنان جاسم محمد، وشهدت مسابقة المهرجان، التي تضمنت 10 فئات، منافسات حامية بين المتأهلين إلى النهائيات، أطلقوا خلالها العنان لإبداعاتهم، وقدموا مجموعة مقطوعات موسيقية وغنائية مميزة تابعها أعضاء لجنة التحكيم والجمهور بكل شغف، حيث عبّروا من خلالها عن مهاراتهم المتنوعة في الغناء والتأليف الموسيقي، وما يمتلكونه من إبداعات في مجالات العزف والتلحين وغيرها.

وخلال حفل التكريم تُوج ناصر محمد بجائزة أفضل صوت إماراتي واعد، وحصل سلطان السامرائي على جائزة أفضل صوت عربي، بينما فازت فرقة (S.D.N Band) بجائزة العزف الجماعي (فرقة موسيقية)، وكانت جائزة العزف المنفرد على آلة العود من نصيب مياس، وضمن فئة العزف المنفرد على آلة البيانو جاءت ريم علي عبدالله في المركز الأول، ومحمد مهند عزيز في المركز الثاني، أما جائزة العزف المنفرد على آلة القانون فحصل عليها جوزيف نعمة، ونال إليا أورخوف جائزة الإبداع الموسيقي (الموسيقى الإلكترونية)، بينما ذهبت جائزة «أفضل صوت من أصحاب الهمم» إلى ملاك علوش، ومنحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة إلى ضياء عاصم حمزة.

وشهد الحفل الختامي حضوراً خاصاً للطفلين، عبدالله علي مكي، وأميرة العلي، المشاركين في مخيم «العزف على البيانو»، الذي تنظمه «دبي للثقافة» بشراكة استراتيجية مع «هاوس أوف بيانوز» و«ستاينواي آند صنز - دبي»، بهدف دعم وتوجيه أصحاب المواهب الموسيقية، وتضمن أيضاً مشاركة فاعلة من قبل أبناء مركز نادي دبي لأصحاب الهمم الذين أبدعوا في أداء مجموعة من المشاهد الفنية المميزة، كما أشادت الهيئة بالجهود التي بذلها متطوعو «منصة نبض الإمارات»، حيث أسهموا في إنجاح فعاليات الحدث، وعكسوا بحيويتهم قيم الالتزام بالمسؤولية المجتمعية.

ولفتت فاطمة الجلاف إلى حرص «دبي للثقافة» على الاستثمار في الأجيال القادمة، والارتقاء بذائقتهم الفنية، مشيرةً إلى أهمية المهرجان ودوره في رفد القطاع بطاقات وكفاءات جديدة تسهم في النهوض به نحو مستويات أعلى، وقالت: «نحتاج في قطاع الموسيقى المحلي إلى مبدعين جدد لضمان استدامته واستمراريته في إنتاج أعمال فنية متفردة تعكس تفرد الثقافة الموسيقية العربية، وتبرز ثراء المشهد الثقافي والفني المحلي، وهو ما يجعل المهرجان بمثابة حاضنة إبداعية تتيح للمشاركين فرصة التعبير عن شغفهم، وتسهم في تعزيز التواصل في ما بينهم وتبادل الخبرات في كل المجالات الموسيقية، ما يمكّنهم من تأسيس مشروعات مستقبلية، تسهم في دعم قوة الصناعات الثقافية والإبداعية».

فاطمة الجلاف:

. نحتاج في قطاع الموسيقى المحلي إلى مبدعين جدد، لضمان استدامته واستمراريته في إنتاج أعمال فنية متفردة.

. ناصر محمد أفضل صوت إماراتي واعد، وسلطان السامرائي نال جائزة أفضل صوت عربي.

. ريم علي عبدالله في المركز الأول عن فئة العزف المنفرد على آلة البيانو، ومحمد مهند عزيز في المركز الثاني.

. جائزة «أفضل صوت من أصحاب الهمم» ذهبت إلى ملاك علوش، وجائزة لجنة التحكيم لضياء حمزة.

. جائزة العزف المنفرد على آلة القانون حصل عليها جوزيف نعمة، ونال إليا أورخوف جائزة الإبداع الموسيقي.

. المهرجان يهدف إلى الارتقاء بقطاع الموسيقى المحلي، واكتشاف أصحاب المواهب الناشئة، وتحفيزهم على مواصلة شغفهم الإبداعي.