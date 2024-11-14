وفاة صاحب عبارة "لديك بريد" الشهيرة عن عمر 74 عاماً

توفي إل وود إدواردز، الذي كان صوته مألوفا لملايين الأشخاص وهو يعلن لمستخدمي البريد الالكتروني "لديك بريد" ، عن عمر ناهز 74 عاماً.

وقالت ابنته هيذر إدواردز أنه توفي يوم الثلاثاء في منزله في نيو بيرن بولاية نورث كارولينا. وأضافت أن السبب كان مضاعفات سكتة دماغية أصيب بها أواخر العام الماضي.

وسجل إدواردز تحية "لديك بريد" التي كان يؤديها على قناة أميركا أون لاين في عام 1989 على مسجل وهو جالس في غرفة المعيشة في منزله. وأصبحت عبارة "لديك بريد" عبارة شائعة في الثقافة الشعبية في أواخر التسعينيات وكانت أيضا عنوانا لفيلم جمع توم هانكس وميج رايان عام 1998.

كما كان يؤدي صوت رسائل "مرحباً" و"وداعاً" و"تم الانتهاء من الملف" على قناة أميركا أون لاين. وقد جنى وقتها 200 دولار من التسجيلات.

وعلقت ابنته على شهرة أبيها قائلة أنه "كان يخجل كلما ذكرها أحد. كان يحب الاهتمام، لكنه لم يعتد عليه أبداً".

وحصل الرجل على الوظيفة أثناء عمله في محطة تلفزيونية مستقلة في واشنطن العاصمة، حين اقترحت زوجته الثانية اسمه للشركة التي كانت تبحث عن شخص ليكون صوت برنامجها. في حين أن قِلة من الناس يعرفون وجهه، إلا أن صوته كان يسمعه ملايين الأشخاص كل يوم.

ونقلت "سي أن أن" عنه قوله في عام 1999: "لفترة من الوقت، كانت America Online تحافظ على الأمر سراً، مما جعلني رجلاً غامضًا. ولكن في النهاية تم إصداره، وهناك انتهى الأمر".

وظهر الرجل في برنامج "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" في عام 2015 لتكرار العبارة الشهيرة. كما أضاف صوته إلى حلقة من "The Simpsons" في عام 2000.

وعمل إدواردز أولاً في الراديو ثم انتقل إلى التلفزيون. وقالت هيذر إدواردز إنه عمل لفترة وجيزة كمذيع طقس، لكنه قضى معظم وقته خلف الكاميرا.