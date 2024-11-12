بدور القاسمي تشهد تدشين ركن «أسولين» في «بيت الحكمة»

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، دشن «بيت الحكمة» بالشارقة ركن «أسولين» في مقره، وذلك بعد إطلاق كتاب «مليحة: كنوز الإمارات القديمة». ويستعرض الركن مجموعة متنوعة من إصدارات دار «أسولين» للنشر، موفراً للباحثين والطلاب والقراء والزوار فرصة الوصول إلى مجموعة من الكنوز الثقافية، حيث يستهدف هذا التعاون المشترك إثراء الأواصر الثقافية، والاحتفاء بتراث إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير نافذة إلى الفن والتاريخ والثقافة العالمية. وصدر الكتاب خلال فعاليات «معرض الشارقة الدولي للكتاب»، حيث وقع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، نسخة تذكارية من الكتاب، تجسيداً لرؤية سموه حول التزام الإمارة بالحفاظ على التراث والثقافة. وقالت الشيخة بدور القاسمي: «يعزز هذا الركن المخصص لدار أسولين للنشر مكانة بيت الحكمة بالشارقة مركزاً رئيسياً للتبادل الثقافي، وتعريف القراء والجمهور العالمي على تاريخنا المشترك، ويشكل كتاب (مليحة: كنوز الإمارات القديمة) تجسيداً لرؤيتنا الرامية إلى تقديم تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وماضيها العريق كنموذج حي للحوار مع العالم، ونتطلع إلى مساهمة هذا التعاون في إلهام الزوار لاستكشاف ماضينا وفهم تراثنا والاعتزاز بإرثنا الخالد، الذي يشكل جزءاً أساسياً من هويتنا وذاكرتنا». ويؤكد كتاب «مليحة: كنوز الإمارات القديمة»،الأهمية التاريخية والأثرية لمنطقة مليحة، التي تقف شاهدة على الماضي العريق لدولة الإمارات، ويروي تاريخها من مقابر العصر البرونزي، وحصون عصور ما قبل الإسلام، إلى المجوهرات والمكتشفات الأثرية المصنوعة يدوياً، ويُعرّف الكتاب القراء على دور مليحة ومكانتها كملتقى لحضارات البشر الأوائل الذين هاجروا من قارة أفريقيا قبل 200 ألف عام.