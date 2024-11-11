سبب النعاس بعد وجبة الغداء وكيفية التغلب عليه

يشير الأطباء إلى أنه إذا شعر الشخص بعد تناول وجبة الغداء بالضعف والرغبة في النوم فإن عليه التفكير بحالته الصحية لأن الشعور بالنعاس بعد الظهر من الأعراض المثيرة للقلق.

ووفقا لهم، أحد الأسباب المحتملة للشعور بالنعاس بعد الظهر، هو حساسية الأنسجة للأنسولين. فقد أظهرت نتائج دراسات علمية أن الشعور بالنعاس بعد تناول وجبة الغداء هو إحدى العلامات المبكرة لمقاومة الأنسولين. وتعتبر هذه العلامة أول خطوة نحو داء السكري.

ويشير الأطباء إلى أنه في مثل هذه الحالة، يجب على الشخص إجراء تحليل الدم لمقاومة الأنسولين (المؤشر HOMA – IR). فإذا ظهر مرتفعا، يجب عليه التقليل من تناول الكربوهيدرات البسيطة وتقليل السعرات الحرارية في النظام الغذائي اليومي، مقابل زيادة نسبة الفواكه والخضروات فيه.