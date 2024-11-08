بعد فوز ترامب .. ابنة إيلون ماسك: سأهاجر.. لم يعد لي مستقبل في أميركا

كشفت فيفيان جينا ويلسون ابنة الملياردير إيلون ماسك أنها ستغادر الولايات المتحدة بعدما فاز دونالد ترامب بانتخابات الرئاسة، وهو المرشح الذي دعمه والدها بعشرات ملايين الدولارات.

وقالت ويلسون (20 عاما)، "فكرت في هذا لمدة، لكن الأمس أكد لي الأمر. لا أرى أن مستقبلي في الولايات المتحدة".

وأضافت في منشور على منصة "ثريدز" -الأربعاء- أنه "حتى لو كان (ترامب) سيبقى في المنصب 4 سنوات، وحتى لو بشكل سحري لم تتحقق سياساته، فإن الناس الذين صوتوا لذلك بإرادتهم لن يبرحوا مكانهم في أي وقت قريب".

وويلسون ليست على وفاق مع والدها الذي قدم دعما كبيرا لحملة ترامب. وماسك هو أغنى رجل في العالم ويقود شركتي سبيس إكس وتسلا وموقع إكس للتواصل الاجتماعي.

وصرح ترامب خلال الحملة بأنه يفكر في تعيين ماسك في دور استشاري ضمن إدارته إذا فاز بالانتخابات، ورد عليه ماسك بأنه مستعد للعمل في الإدارة الأميركية.

وكان ماسك هاجم ابنته، في مقابلة أجريت يوليو الماضي وردّت ابنته في مقابلة أخرى بأن والدها "بارد" و"سريع الغضب"، كما وصفته بالنرجسي.