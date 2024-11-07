موزة للبيع في مزاد فني بمليون جنيه إسترليني

من المتوقع بيع عمل فني مثير للجدل بعنوان “كوميدي”، بأكثر من مليون جنيه إسترليني في مزاد علني، وهو عبارة عن موزة مثبتة بشريط لاصق على القماش.

ووفق صحيفة “ميترو”، أثار العمل الفني لموريزيو كاتيلان، انقسامًا بين محبي الفن والنقاد عندما ظهر لأول مرة في معرض آرت بازل ميامي بيتش في عام 2019، ومنذ ذلك الحين تم تناوله مرتين، مرة كجزء من عمل فني أدائي يسمى الفنان الجائع، ثم من قبل طالب جائع قام بلصق القشرة على الحائط.

ومن المتوقع أن تباع بمبلغ يتراوح بين 771.275 جنيهًا إسترلينيًا و1.2 مليون جنيه إسترليني عند طرحها للبيع في مزاد Sotheby’s Now and Contemporary Evening Auction في نيويورك في 20 نوفمبر الجاري.

وقبل المزاد، سيشرع العمل في جولة عالمية تبدأ بمعرض لمرة واحدة في نيويورك في 28 أكتوبر، قبل التوجه إلى لندن وباريس وميلانو وهونج كونج ودبي وتايبيه وطوكيو ولوس أنجلوس.

وستعود “الكوميدي” إلى نيويورك من 8 نوفمبر حتى 20 نوفمبر قبل طرحها في المزاد.

وفي حديثه عن القطعة، قال ديفيد جالبرين، رئيس قسم الفن المعاصر في سوذبيز للأمريكتين: “كان للأعمال الفنية الأكثر تأثيرًا وجذرية في القرن الماضي القدرة على تغيير المفاهيم بشكل جذري حول طبيعة الفن نفسه، بهذه الروح، يعد الكوميدي عملاً متحديًا من عبقرية خالصة، إن هذا العمل الذي يجمع بين الفكر النقدي العميق والذكاء التخريبي، يشكل عملاً مميزاً بالنسبة للفنان وجيلنا”.

وأضاف: “بإيماءة واحدة رائعة، هز كاتيلان أسس عالم الفن، وأحضر الفن إلى مركز الثقافة الشعبية السائدة، إذا كان عمل الكوميدي يشكك في جوهره في مفهوم قيمة الفن، فإن طرح العمل في مزاد علني في نوفمبر القادم سيكون بمثابة الإدراك النهائي لفكرته المفاهيمية الأساسية، حيث سيكون للجمهور في النهاية رأي في تحديد قيمته الحقيقية، وأياً كان رأيك فيه، فلن ترغب في تفويت إحساس الموسم”.

ويتبع عمل الكوميدي، أعمالاً مماثلة مثل نافورة مارسيل دوشامب، وهي عبارة عن مرحاض من الخزف مقلوب ومثبت على قاعدة وموقع باسم مستعار في عام 1917، في محاولة لإعادة تعريف ما يمكن أن يكون عليه الفن.

وفي مقابلة مع صحيفة The Art Newspaper، قال كاتيلان عن العمل: “بالنسبة لي، لم يكن Comedian مزحة، بل كان تعليقًا صادقًا وتأملًا لما نقدره، في معارض الفن، تسود السرعة والأعمال التجارية، لذلك رأيت الأمر على هذا النحو، إذا كان علي أن أكون في معرض، يمكنني بيع موزة كما يبيع الآخرون لوحاتهم، أستطيع اللعب ضمن النظام، ولكن بقواعدي الخاصة.”