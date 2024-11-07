«#زايد وراشد» في صورة من 50 عاماً.. رسالة حب من كل إماراتي

في إطار حملة «زايد وراشد»، التي انطلقت فعالياتها بناءً على توجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، كشف «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، بالشراكة مع مركز دبي المالي العالمي، عن عمل إبداعي يحتفي بعطاء المغفور لهما، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما.

ويحمل هذا العمل الإبداعي، على واجهة «البوابة» الرئيسة لمركز دبي المالي العالمي، صورة القائدين المؤسِّسين، الشيخ زايد والشيخ راشد، رحمهما الله، في حين تظهر في خلفية العمل الإبداعي ملامح لمنجزات حضارية حديثة في تكوين بديع، يلخّص رحلة النماء التي مضت بها الإمارات بكل ثقة وإصرار على التفوق من مرحلة التكوين إلى مرحلة الريادة العالمية.

ويعكس العمل الإبداعي مشاعر الحب والولاء التي يحملها كل إماراتي وإماراتية تجاه المغفور لهما الشيخ زايد وأخيه الشيخ راشد، طيّب الله ثراهما، حيث سيظل عطاؤهما للوطن وما قدماه من تضحيات وجهد في سبيل إرساء دعائمه وترسيخ أسس نهضته، النبع الذي تستمد منه الأجيال قيم الولاء والانتماء والتفاني في خدمة الوطن، والعمل على رفعته وتقدمه وازدهاره.

وأعربت مدير «براند دبي»، شيماء السويدي، عن شكرها وتقديرها للمصور القدير، راميش شوكلا، على تقديم الصورة التي التقطها قبل أكثر من خمسة عقود للمغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، وأخيه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراهما، والتي مثلت العنصر الأساسي والأبرز في العمل الذي يتصدّر واجهة مركز دبي المالي العالمي، كما وجّهت الشكر الجزيل للفنانة الإماراتية، ميثاء دميثان، التي صممت هذا العمل الإبداعي بحسّ وطني رفيع.

وقال الرئيس التنفيذي للعقارات في شركة مركز دبي المالي العالمي للاستثمارات، صالح العقربي: «يسعد مركز دبي المالي العالمي التعاون مع (براند دبي) للاحتفاء بمنجزات قادة دولة الإمارات والآباء المؤسسين من خلال هذا العمل الإبداعي، في إطار احتفالات الدولة بيوم العَلَم الإماراتي، والشهر الوطني، إذ يُعد هذا العمل إضافة استثنائية تدعو إلى الفخر والاعتزاز من على واجهة مبنى البوابة الأيقوني».

وحول تفاصيل العمل الإبداعي الذي يعلو بارتفاع 50 متراً على «البوابة»، قالت ميثاء دميثان، مبدعة العمل، إن الجمع بين الصورة الفوتوغرافية للمغفور لهما، الشيخ زايد والشيخ راشد، باللونين الأبيض والأسود - التي التقطها قبل أكثر من 50 عاماً المصوّر المتميز، راميش شوكلا، الذي أسهم في توثيق تاريخ الإمارات بعدسته، والخلفية التي تظهر فيها معالم حضارية مهمة، وتفصلهما مساحة من رمال صحراء الإمارات التي أثمرت، بفضل جهود القادة المؤسسين، إنجازات ضخمة - القصد منه تلخيص مسيرة نهضة الإمارات، وما مرت به من رحلة يحفها الجهد والعمل الجاد من مرحلة التأسيس وصولاً إلى أرقى درجات التميز والرقي العالمي.

. تنفيذ العمل الإبداعي تم بالتعاون مع المصوّر المخضرم راميش شوكلا والفنانة الإماراتية ميثاء دميثان.