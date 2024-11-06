إطلاق أول قمر اصطناعي «خشبي» إلى الفضاء

أُطلق أول قمر اصطناعي خشبي في العالم إلى الفضاء عبر صاروخ تابع لشركة «سبايس إكس»، كما أعلن مصمموه اليابانيون، أمس، في خطوة تندرج في إطار مهمة إعادة إمداد محطة الفضاء الدولية.

وأشار مركز الدراسات الفضائية التابع لجامعة كيوتو إلى أنّ القمر الاصطناعي التجريبي المسمّى «ليغنوسات»، ويمثّل شكله مكعّباً خشبياً يبلغ طول كلّ من جوانبه 10 سنتيمترات فقط، أُطلق عبر صاروخ غير مأهول من مركز كينيدي الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأميركية (ناسا) في فلوريدا.

ويتمثل الهدف من اعتماد الخشب في توقع نهاية حياته، إذ عندما يعود إلى الغلاف الجوي يُفترض أن يحترق من دون توليد الجزيئات المعدنية التي عادة ما تنجم عن هبوط الأقمار الاصطناعية على الأرض، بحسب علماء من كيوتو. وقد يكون لهذه الجسيمات تأثير سلبي على البيئة والاتصالات.

وأوضحت وكالة الفضاء اليابانية، في منشور عبر «إكس»، أنّ القمر الاصطناعي الخشبي المركّب داخل علبة مخصصة صنّعتها الوكالة «أُطلق إلى الفضاء».

وأكد ناطق باسم شركة «سوميتومو فوريستري» المشارِكة في ابتكار «ليغنوسات» أنّ عملية الإطلاق كانت «ناجحة».

وسيرسل القمر بيانات إلى الباحثين القادرين على التحقق من مؤشرات أي خلل مُسجّل وتحديد ما إذا كان بإمكانه تحمّل التغيرات الشديدة في درجات الحرارة.