"العقار رقم 3" يحل لغز جريمة قتل أثار جدلاً في "مصر الجديدة"

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر مشاجرة بين شخصين أدت إلى مقتل أحدهما بسلاح أبيض في شارع الكوربة بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، الأمر الذي أثار تفاعلا.

وأعادت وزارة الداخلية المصرية نشر صورة من مقطع الفيديو المتداول بتدوينة على صفحتها بمنصة "X، "تويتر" سابقا، موضحة أن الجهات الأمنية كشفت من خلاله ملابسات تداول مقطع فيديو على عدد من المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على آخر بسلاح أبيض ما أدى إلى وفاته".

وتابعت: "بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 أكتوبر الماضي نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بين كل من الجاني وهو مالك محل عصائر بأحد العقارات بدائرة القسم، والمجني عليه والذي كان شريك بمقهى شهير بذات العقار، بسبب خلافات بينهما حول رغبة المتوفي في طرد الأول من المحل المشار إليه بدعوة ملكيته لحصة بالعقار وشرائه الشقة التي تعلو المحل الخاص به.

وكشفت التحريات أن خلافًا بين الطرفين على شراء يحمل العقار رقم "3" بذات الشارع الذي شهد الجريمة في وضح النهار، بعد وقوع مشاجرة بين الجاني والمجني عليه، منذ فترة لنفس السبب ثم تجدّدت المشاجرة الخميس الماضي.

ووفق التحريات أيضا، فإن صاحب محل العصير استل سلاحا أبيض "مطواة" وانهال على الضحية بـ8 طعنات بالجزء العلوي من الجسد، فأرداه قتيلًا في الحال.

واستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات مقتل شريك في المقهى الشهير بمصر الجديدة، على يد مالك محل عصائر، وكشفت أقوال الشهود على اعتداء المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض، فأنهى حياته بعد إصابته.

وأضاف شهود العيان أنهم حاولوا إسعاف القتيل، إلا أنه فارق الحياة، متأثرا بالإصابات التي لحقت به، حيث سدد له عدة طعنات قاصدا إنهاء حياته، وذكروا أنهم عجزوا عن منع الجاني عن اركاب الجريمة، بسبب إصراره على مواصلة تسديد الطعنات للمجني عليه.

من جانبه، اعترف المتهم بارتكاب الجريمة، وكشف أمام رجال المباحث تفاصيل ارتكابه الحادث، موضحاً، أن خلافا بينه وبين المجني عليه، على ملكية محل العصائر الخاص به، أدى لوقوع اشتباك بينهما، حيث ادعى القتيل ملكيته للمحل، بعد شراءه شقة تعلوا المحل بالعقار الذي يمتلك به المقهى، وحصوله على حصة بالعقار، محاولا طرد المتهم من محل العصائر الخاص به.

وأضاف المتهم أن الخلاف أدى إلى حصوله على سلاح أبيض، واعتداءه على المجني عليه، وتسببت الإصابة التي لحقت به في وفاته، وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتم ضبط مرتكب الواقعة فى حينه وعرضه على النيابة العامة التى قررت حبسه على ذمة التحقيقات.