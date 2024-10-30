العثور على جثة صاحبة أكبر شفاه في العالم

عُثر في مدينة سوتشي على جثة إمرأة، تبين لاحقا أنها الروسية كريستينا راي التي تم إدراج اسمها في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باعتبارها صاحبة أكبر شفاه في العالم، وذلك كما ذكرت صحيفة "روسيا اليوم".

وقالت الخدمة الصحفية لإدارة الشرطة المحلية في مدينة سوتشي الروسية إنه تم العثور على جثة امرأة لم يتم التعرف عليها بعد.

وكانت شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لفريق البحث والإنقاذ Lisa Alert قد أعلنت في 9 أكتوبر الجاري أنها تبحث عن مواطنة تدعى كريستينا راي (كوجيفنيكوفا) اختفت نهاية سبتمبر الماضي. وهي التي أدرجت في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية باعتبارها صاحبة أكبر شفاه في العالم.

وكما أبلغت الخدمة الصحفية لفريق البحث والإنقاذ المحلي لوكالة "نوفوستي" فإن رجال الإنقاذ من وزارة الطوارئ الروسية قاموا أمس بانتشال جثة امرأة من الصرف الصحي في منطقة خوستينسكي في مدينة سوتشي بجنوب روسيا وسلموها للشرطة المحلية للتعرف على هويتها.

ثم أكد مصدر في وزارة الداخلية في منطقة سوتشي أن المرأة هي بالفعل كريستينا راي (كوجيفنيكوفا)، وأضاف أنه يتم الآن التحقيق في ملابسات الحادث.