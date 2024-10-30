«نقطة» منصة إعلامية من دبي تستهدف مليارَي ناطق بالأوردية

انطلقت من متحف المستقبل في دبي، منصة «نقطة» الإعلامية الناطقة بلغة الأوردو، ضمن احتفال مبهر بحضور مئات الشخصيات البارزة، منهم مسؤولون في حكومة دبي، ورؤساء تحرير وشخصيات إعلامية عربية، ومديرون تنفيذيون لشركات إماراتية وباكستانية، ومؤثرون على وسائل تواصل اجتماعي. وتغطي المنصة قصصاً مع محتوى ملهم من الشرق الأوسط وجنوب آسيا وخارجها، مع مكاتب ومراسلين في دبي، والهند، وباكستان، والولايات المتحدة.

ويضم المحتوى الذي ستقدمه «نقطة» فئات متنوعة، منها نمط الحياة والثقافة والشؤون الجارية والأعمال والتكنولوجيا والرياضة. المنصة ناطقة بلغة الأوردو، تستهدف انطلاقاً من دبي ملياري شخص ناطقين بلغة الأوردو، منهم مليونان في الإمارات وحدها، كما يعمل في المنصة عشرات الموظفين من 10 جنسيات مختلفة.

​​يترأس تحرير «نقطة» الصحافي المخضرم كامران خان، أحد أبرز الصحافيين الدوليين في باكستان، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة نقطة. يتمتع خان بخبرة 42 عاماً في الصحافة والتلفزيون، بما في ذلك واشنطن بوست، وصنداي تايمز لندن.

ويعدّ كامران خان أيضاً إحدى أكثر الشخصيات الإعلامية الباكستانية متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي، بأكثر من 5.6 ملايين متابع على منصة «X» (تويتر سابقاً).