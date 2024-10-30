أكاديمية الإعلام الجديد تطلق «أساسيات صناعة المحتوى الرقمي»

أطلقت أكاديمية الإعلام الجديد - أول أكاديمية من نوعها في مجال الإعلام الرقمي بمنطقة الشرق الأوسط، بالتعاون مع غرفة عجمان- ورشة أساسيات صناعة المحتوى الرقمي، التي بدأت أول من أمس، بهدف تدريب 25 موظفاً في إدارات الاتصال من مختلف الدوائر الحكومية والخاصة وروّاد ورائدات الأعمال في عجمان.

وأكدت مدير مشاريع في إدارة التعلم بأكاديمية الإعلام الجديد، ياسمين البنا، حرص الأكاديمية على عقد شراكات مع مختلف المؤسسات الوطنية بهدف تزويد العاملين فيها بمهارات المستقبل. وقالت: «تستعرض الورشة التي يقدمها خبراء ومؤثرون على مواقع التواصل الاجتماعي من الأكاديمية أحدث توجهات الاتصال الاستراتيجي الفعال، ومهارات التحدث أمام وسائل الإعلام، وتطوير المحتوى وإدارته على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجهات التي يعملون فيها، وتطوير الرسائل الإعلامية، وإدارة الأزمات الإعلامية، ورواية القصص الحكومية بطريقة فعالة، والتواصل الإيجابي من خلال منصات الإعلام الرقمي».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لمركز «ثرا» لريادة الأعمال التابع لغرفة عجمان، مروان حارب: إن «الورشة تأتي في إطار حرص المركز على توفير خدمات نوعية في مجالات التعليم والتدريب والاستشارات، وتقديم كل سبل الدعم والرعاية والتأهيل للكفاءات في شتى المجالات، لاسيما في قطاع الإعلام الرقمي، من منطلق الحرص على تمكين أجيال جديدة من الأدوات والمهارات التي تساعدها على مواكبة التطورات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد الرقمي بالإمارة».

وتابع: «تفتح الورشة أمام المشاركين آفاقاً جديدة للإبداع والابتكار والتطوير، إذ تتيح لهم الفرصة لتبادل الأفكار والخبرات وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا المجال، إضافة إلى التواصل المباشر مع نخبة من الخبراء والمتخصصين، الأمر الذي يعزّز قدراتهم على مواجهة مختلف التحديات، ويساعدهم على تحقيق تواصل حكومي أكثر فاعلية وتأثيراً».