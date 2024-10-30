شذى عيسى تكشف «أسرار الموضة»

تستعرض رائدة الأعمال والمصممة شذى عيسى تجربتها مع عالم الموضة والأزياء خلال جلسة تنظمها هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) بعنوان «وراء الكواليس.. أسرار لا تكشفها صفحات الموضة»، في الخامس من نوفمبر المقبل. وتأتي الجلسة التي تستضيفها مكتبة الصفا للفنون والتصميم، ضمن سلسلة فعاليات الهيئة، الهادفة إلى دعم أصحاب المواهب المحلية، وتمكينهم وتحفيزهم على مواصلة شغفهم، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة، ما يسهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية في دبي.

وخلال الجلسة ستوضح شذى تجربتها في تأسيس علامتها، وطرق إنشاء شركات متخصصة في هذا المجال تكون قادرة على تلبية تطلعات الجمهور، كما ستتناول مجموعة من المحاور الرئيسة التي تضيء فيها على أساليب إدارة التكاليف، وتحديد هوامش الأرباح، وإطلاق تشكيلات الأزياء بطرق فاعلة وجذابة، إلى جانب طرق تطوير العلامات الشخصية، وتمكينها من بناء علاقات دائمة مع العملاء.