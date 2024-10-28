سام ألتمان يطلق مشروع «العالم».. لمواجهة التزييف العميق

أطلق الشريك المؤسس لشركة الذكاء الاصطناعي، أوبن أيه.آي، سام ألتمان، مشروعاً باسم «وورلد» (العالم)، يهدف إلى استخدام المسح الضوئي لقزحية عين الأشخاص للمساعدة في التمييز بين الصور الحقيقية لهم والصور التي تم تزييفها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة، المعروفة باسم التزييف العميق.

جاء مشروع شركة «وورلد» بعد أن فتحت منصة محادثة الذكاء الاصطناعي، شات جي.بي.تي، التي تطورها شركته، إمكانية إنشاء صور أو لقطات مزيفة لأي شخص تطابق الحقيقة باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وقال ألتمان إنه يمكن استخدام المسح الضوئي للقزحية لإنشاء ملف «بطاقة هوية عالمية»، وهو ما يمكن عمله فقط باستخدام الماسح الضوئي «أورب» الذي طورته «وورلد».

ويستهدف المشروع بدرجة كبيرة معالجة المشكلات الناجمة عن الإمكانات الكبيرة التي يوفرها الذكاء الاصطناعي لتقديم نسخ مزيفة من الفيديوهات للأفراد باستخدام التزييف العميق. وأحد المخاوف الرئيسة حالياً هو أن يستطيع المحتالون استخدام التزييف العميق لاختلاق شخصية رئيس شركة مثلاً، ويطلب من موظفيه تحويل مبالغ مالية إلى جهات محددة. وأطلقت «وورلد» على تقنيتها الجديدة اسم «الوجه العميق»، وتتيح مطابقة أي فيديو بقراءة المسح الضوئي لعين الشخص الحقيقية. وتعتزم الشركة تقديم كاميرا خاصة بها لاستخدامها في هذه العملية، وهو ما ينهي الحاجة إلى طلب التعاون من منصات التكنولوجيا الأخرى لإجراء عملية المطابقة.