القهوة بلمسة دبي.. رحلة مشوقة لذواقة «المعشوقة السمراء»

باتت دبي اليوم إحدى أبرز الوجهات الرائدة في تقديم القهوة المتخصّصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث يزداد فيها عدد عشاق القهوة والمتذوّقين المتميّزين للمعشوقة السمراء. وتشير دراسة أجرتها شركة «سينت» إلى أنّ القهوة تُعدّ ثاني أكثر المشروبات استهلاكاً بعد الشاي في دولة الإمارات، حيث بلغ متوسط استهلاك القهوة 14.8 مليون كيلوغرام في عام 2020، أي أكثر من 4 غرامات للفرد يومياً.

فقد شهد سوق القهوة في دبي نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مع ارتفاع عدد المقاهي المميّزة التي تتنافس لتقديم أجود أنواع القهوة وألذّها مع وجود العديد من الخيارات، وفيما يلي أفضل المقاهي الحرفية في دبي:

أولاب

يحرص مقهى «أولاب» على اختيار حبوب البنّ بعناية من التربة الغنية في إثيوبيا ونيكاراغوا، حيث تخضع لعملية تحميص دقيقة تنتج عنها نكهات وروائح غنية. يُعدُّ هذا المقهى الكلاسيكي في «ذا ووك» في «جميرا بيتش ريزيدنس» من بين الأفضل لعشاق القهوة.

* الموقع: أولاب، «ذا ووك» في «جميرا بيتش ريزيدنس».

DRVN

قد لا يخطر على بال أحد أنّ القهوة والبيتزا قد يشكلان ثنائياً مثالياً في عالم الطهي، لكنهما يجتمعان معاً في مقهى «DRVN». يُعدُّ هذا المقهى المستوحى من علامة «بورشه» وجهة مفضلة لتناول الإفطار والغداء. يقدم المقهى حبوب البنّ من بعض أهم عواصم زراعة القهوة حول العالم، بما في ذلك بنما والبرازيل والسلفادور وإثيوبيا، علماً أنّه يتمّ تحميصها في المقهى نفسه.

تُصنّف القهوة في مقهى «DVRN» ضمن ثلاث فئات، بدءاً من القهوة الكلاسيكية المصنوعة من الإسبريسو، مثل الشوتس المعتادة والفلات وايت واللاتيه الإسباني وصولاً إلى المشروبات المميّزة بنكهات الصنوبر والفستق والفانيليا وحتى القهوة التايلاندية. أما قسم القهوة المقطّرة، فيتضمن طرق تحضير متنوّعة مثل «Chemex» و«V60» والمشروبات الباردة و«Aeropress».

* الموقع: «بلوواترز»

Trouvaille

يتداخل الطابع الفرنسي مع النكهات اللبنانية المميّزة في مقهى «تغوفاي»، الذي يقدّم مجموعة مختارة من القهوة الفاخرة، بدءاً من الإسبريسو وصولاً إلى اللاتيه المعدّ بعناية. وإضافة إلى القهوة، يمكن للزوّار الاستمتاع بقائمة من السندويشات الطازجة والسلطات والمخبوزات والأطباق الرئيسة، مثل شرائح لحم الضأن مع بطاطس مهروسة أو فيليه السلمون واختتام الوجبة بالحلوى اللذيذة.

الموقع: سيركل مول، جميرا فيليج سيركل

The Besties Café

يعكس هذا المقهى، المستوحى من صداقة إبراهيم الصمدي ودانية محمد من برنامج «دبي بلينغ»، جمال التصاميم الريفية ذات الطابع التراثي في منطقة السيف. يمكن الاستمتاع بنسيم الخور العليل، وتناول السندويشات والسوربيه وقائمة القهوة الواسعة، التي تتضمّن خلطات فريدة، مثل لاتيه القرفة بالعسل أو الورد وفرابيه الأوريو أو الريد فلفت.

*الموقع: السيف

Mokha 1450

يقع مقهى «Mokha 1450» في «جولدن مايل» في نخلة جميرا، وهو مقهى بوتيك يحتفي بتراث القهوة العريق. ويُعدُّ هذا المقهى مكاناً مثالياً لعشاق فنّ تحضير القهوة ويقدّم لهم مجموعة مختارة من الخلطات النادرة والغريبة من موطن القهوة الأصلية، أي إثيوبيا واليمن. ويقدّم مقهى «Mokha 1450» تجربة قهوة فريدة تجمع بين التقاليد والحداثة، حيث يتمّ إعداد كلّ فنجان بحرفية عالية تسهم في إبراز النكهات الفريدة والقصص التي تنطوي عليها رحلة حبوب القهوة.

*الموقع: جولدن مايل، نخلة جميرا

Amorino

تجمع قهوة «أفوجاتو» من تقديم مقهى «Amorino» بين جيلاتو الفانيليا الإيطالي الغني والإسبريسو الطازج. ويتيح هذا التوازن المثالي بين النكهات الحلوة والمرّة والباردة والساخنة لروّاد المقهى الاستمتاع بالقهوة أثناء استكشاف سوق مدينة جميرا. ويُعدُّ هذا الفرع الوحيد لمقهى «Amorino» في دبي، وهو مقهى عالمي شهير يُعرف بأقماع الجيلاتو على شكل وردة والماكرون المملوء بالآيس كريم اللافت للأنظار على تطبيق «إنستغرام». يقع «Amorino» في رواق تنيره أشعة الشمس بالقرب من مسرح الفنّ الرقمي، وهو ردهة هادئة في سوق مدينة جميرا الداخلي.

*الموقع: سوق مدينة جميرا

«ذا كوفي كلوب»

يُعدُّ «ذا كوفي كلوب» سلسلة من مقاهي القهوة المعروفة في جميع أنحاء دبي بقهوتها الغنية والفرابية والمشروبات المثلجة المميزة المقدّمة إلى جانب قائمة طعام غنية بالخيارات المتنوّعة. ويقع فرع جزيرة «بلوواترز» في موقع يمتاز بإطلالاته الخلابة التي لا مثيل لها على المدينة والبحر. ومع اقتراب فصل الشتاء المنتظر في دبي، يمكن لزوّار هذا المقهى الاستمتاع بجلسة في الخارج على طول الممشى أو احتساء قهوتهم أثناء التنزّه على طول الواجهة البحرية.

* الموقع: جزيرة «بلوواترز»

Forêt

يقدم مقهى «Forêt» الأنيق في «الخوانيج ووك» قائمة متنوّعة من القهوة المتخصّصة المعدّة من أجود أنواع الحبوب على أيدي باريستا شغوفين، بما في ذلك القهوة المقطّرة عالية التقنية التي تستخرج النكهات المميزة من كلّ حبة قهوة. تشمل قائمة الطعام أطباقاً مثل كرواسون اللبنة والزعتر المزينة بالرمان وتشيز كيك سان سيباستيان الشهي وسلطات خفيفة والتيراميسو.

*الموقع: الخوانيج ووك

مقهى بوون

يقدّم مقهى «بوون» في ردهة المطاعم «ديباتشيكا» حبوب قهوة عالية الجودة ومستدامة من إثيوبيا. ويوفر هذا المقهى، الذي يركّز على الاستدامة والارتباط الوثيق بأصل القهوة، أجواء هادئة لعشاق القهوة لتذوّق مشروبات يتمّ إعدادها بحرفية عالية، إلى جانب تجارب الطعام الراقية في ردهة المطاعم في نخيل مول. ويوفر مقهى «بوون» تجربة قهوة إثيوبية أصيلة، سواء كنتم ترغبون باحتساء قهوة مصفّاة بعناية أو إسبريسو غني بالنكهات الأصيلة.

الموقع: ديباتشيكا، نخيل مول، نخلة جميرا

Hakiki Baklawa & Café

يقدّم هذا المقهى الفريد من نوعه في السيف قهوة غنية وحلويات تركية أصيلة، تجمع بطريقة استثنائية بين النكهات المرّة والحلوة مع عبق روائح الجوز والزهور. وفي ظلّ أجواء مميّزة من الهندسة المعمارية العربية التقليدية والإطلالات الرائعة على خور دبي، يمكن لزوّار هذا المقهى الاستمتاع بالقهوة العطرية المحضّرة بالطريقة التقليدية والمقدّمة داخل أكواب مصنوعة من البورسلان الرقيق. ويقدّم هذا المقهى حلاوة البقلاوة التركية الأصيلة، للتلذّذ بها مع القهوة السادة، المتوسطة أو الحلوة.

*الموقع: السيف

Karak Inc

يقع هذا المقهى في «بوكس بارك»، ويضيف لمسة عصرية إلى المطبخ الإماراتي العريق، حيث يجمع بين تراث الطهي العربي والهندي، بما يعكس تاريخ دولة الإمارات التجاري. وتجدون هنا أطباقاً، مثل الباراثا بالبيض مع الجبن الكريمي والبلاليط الكلاسيكي مع الزعفران والهال، إضافة إلى قائمة باراثا مع إضافات متنوعة، مثل بيتزا تشوريزو والجبن والديك الرومي. وتشمل قائمة المشروبات شاي كرك بوبا ولاتيه الكركم الذهبي والقهوة والشاي التقليديين.

*الموقع: بوكس بارك

Roasters Specialty Coffee House

يقع فرع مقهى «Roasters Specialty Coffee House» في «جميرا بيتش ريزيدنس»، ويُعدُّ ملاذاً هادئاً تنيره أشعة الشمس وسط منطقة تنبض بالحياة. وتمتاز هذه العلامة الإماراتية المحلية بتحميص وإعداد القهوة عالية الجودة، باستخدام بنّ «أرابيكا» المتميّز، حيث تقدّم للزبائن قهوة «V60 Paragon» و«Chemex» المحضرة يدوياً، والخيارات الكلاسيكية المعدّة من الماء والحليب، مثل بيكولو وفريدو كابتشينو واللاتيه الإسباني الأحمر الساخن والكورتادو. كما يشتهر هذا المقهى بتقديم القهوة المعدّة بالذهب الصالح للأكل وحبوب جيشا الكولومبية.

*الموقع: جميرا بيتش ريزيدنس

Caia Café

يُعدُّ مقهى «كايا» الهادئ بأجوائه العصرية وتصميمه البسيط، وجهة مثالية لتناول الإفطار في قلب منطقة جميرا. يقدم المقهى إفطاراً فرنسياً يشتمل على كرواسون المحمّص وأفوكادو وأومليت بالأعشاب، إضافة إلى توست الزعتر بالجبن وشكشوكة حمراء وتوست فرنسي. كما تتضمن قائمة الغداء مجموعة من الأطباق الشهية الكلاسيكية، بدءاً من السلطات الطازجة وصولاً إلى ريزوتو الترفل وكرات المعكرونة والدجاج المشوي.

تأتي قائمة القهوة كإضافة مثالية لقائمة الطعام في مقهى «كايا»، حيث تشمل الفلات وايت واللاتيه المحلى والموكا والماتشا.

*الموقع: بوكس بارك

%Arabica

يقدّم مقهى «% Arabica» في نخيل مول تجربة قهوة عصرية وبسيطة. يشتهر المقهى المتخصّص الذي انطلق في اليابان بخلطاته العالمية عالية الجودة والباريستا الموهوبين. يجذب المقهى المميّز بمساحته الأنيقة والعصرية عشاق القهوة، لتذوّق مشروبات مصنوعة بمهارة مثل الإسبريسو واللاتيه.

*الموقع: نخيل مول