بعد وفاة راكبة.. هبوط اضطراري لطائرة مصرية

لفظت فتاة سودانية أنفاسها الأخيرة بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية على متن الطائرة القادمة من تشاد إلى القاهرة وهو ما أدى هبوط الطائرة اضطراريا بمطار أسيوط الدولي.

وتلقت مديرية أمن أسيوط، إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأجهزة الأمنية بمطار أسيوط الدولي بهبوط اضطراري للطائرة القادمة من تشاد للقاهرة بمطار أسيوط بعد وفاة راكبة سودانية الجنسية على متن الطائرة بعد إصابتها بهبوط حاد في الدورة الدموية.

وتبين من الفحص إن الفتاة 16 عاماً، أصيبت بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم عمل CPR من قبل أطباء الحجر الصحي بمطار أسيوط ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.