«المنكوس» جاهز للموسم الرابع بجوائز أكبر

قدّم برنامج «المنكوس»، على مدار مواسمه الثلاثة السابقة، 54 مؤدياً لـ«لحن المنكوس» من ست دول خليجية، أمتعوا المشاهدين بأدائهم وأصواتهم الجميلة خلال بث الحلقات التلفزيونية المباشرة من مسرح شاطئ الراحة بأبوظبي. ويواصل برنامج «المنكوس» الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، الاستعدادات لانطلاق موسمه الرابع، إذ أنهت لجنة التحكيم خلال سبتمبر الماضي، عملية فرز وتقييم أعمال المرشحين للبرنامج، والتي تميّز معظمها باستيفائها شروط المسابقة، ما يعكس الاهتمام المتزايد بلحن «المنكوس»، ويُبشر بمنافسة حادة بين المشتركين خلال مرحلة المقابلات، وظهور نجوم وأسماء قوية من مؤدي لحن «المنكوس»، يضافون إلى قائمة نجوم المواسم السابقة.

وتقديراً لما يقدمه المشتركون في كل موسم، أعلنت هيئة أبوظبي للتراث، رفع قيمة جوائز الموسم الرابع، ليحصل الفائز بالمركز الأول على مليون درهم، بينما يحصل صاحب المركز الثاني على 500 ألف، والثالث على 300 ألف، والرابع على 200 ألف، والخامس على 150 ألفاً، أما الفائز بالمركز السادس فيحصل على 100 ألف.