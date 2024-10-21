حفاوة على «بوابة العالم» في دبي

«بوابة العالم» تزدحم بالضيوف والحفاوة والابتسامات التي تملأ كل الوجوه، في حضور اليولة والاستعراضات التراثية الإماراتية والفنون الأصيلة، لترسم لوحة من المحبة، مرحبة بالزوار الذين ينتظرون من العام إلى العام أن تفتح القرية العالمية موسمها الجديد، ليقضوا أمسيات حافلة بالمفاجآت والعروض والحفلات المجانية، وكذلك ليستمتعوا بتجارب السفر إلى قارات الدنيا المختلفة، في مكان واحد، إذ يستطيعون التجول بين 30 جناحاً تضم دولاً من الشرق والغرب والشمال والجنوب، ليشاهدوا منتجات وابتكارات ومذاقات من حول العالم في بقعة واحدة بدبي.