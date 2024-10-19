رجل يعاني من آلام المعدة والسبب.. حشرة حية في الأمعاء

أصيب الأطباء في مستشفى في نيودلهي بالهند بالصدمة عندما وجدوا صرصورًا حيًا يبلغ طوله 3 سنتيمترات في الأمعاء الدقيقة لمريض يشكو من آلام في المعدة وعسر الهضم.

وجاء رجل يبلغ من العمر 23 عامًا مؤخرًا إلى مستشفى فورتيس، فاسال كونج، للشكوى من مشاكل في المعدة كان يعاني منها منذ حوالي ثلاثة أيام. اشتكى من آلام شديدة في البطن وصعوبة في هضم الطعام مما أدى إلى انتفاخ البطن المتكرر. وكان الرجل قد تناول طعامًا من الشارع في سوق ليلي قبل بضعة أيام واشتبه في أن هذا هو سبب مشاكله الصحية. لذا قرر الأطباء أن أفضل مسار للعمل هو إجراء تنظير الجهاز الهضمي العلوي، وهو إجراء يفحص الجزء العلوي من الجهاز الهضمي، على أمل اكتشاف سبب أعراض الرجل. وما لم يتوقعوه بالتأكيد هو العثور على صرصور حي في الأمعاء الدقيقة للرجل. ووفقا لما قاله الدكتور شوبهام فاتسيا لصحيفة إنديان إكسبريس" أنه خلال اليومين أو الثلاثة أيام الماضية، كان المريض يعاني من عسر الهضم والانتفاخ بعد تناول الطعام، وقد اكتشفنا الصرصور بالصدفة أثناء عمليات التفتيش الروتينية، حتى أننا فوجئنا بكيفية تمكن الصرصور من البقاء سليمًا".

وبعد اكتشاف الحشرة الحية داخل جسم المريض، قرر فريق الأطباء إزالتها باستخدام منظار داخلي بقناتين - واحدة لضخ الهواء والماء والأخرى لشفط الهواء.

وأوضح الدكتور فاتسيا: "لقد قمنا بتنشيط زر الشفط على المنظار، مما أدى إلى امتصاص الصرصور بفعالية في قناة الشفط، مما أدى إلى إزالته من الجسم وإنقاذ حياة الرجل"، مضيفًا أن الفشل في إزالة الحشرة في أسرع وقت ممكن كان من الممكن أن يسبب مضاعفات خطيرة، بما في ذلك الأمراض المعدية.

أما عن كيفية وصول الصرصور الذي يبلغ طوله 3 سم إلى أمعاء الرجل الفقير، فقد تكهن أخصائي أمراض الجهاز الهضمي الهندي أنه ربما زحف إلى أسفل حلقه أثناء نومه، أو أن الرجل ابتلعه عن طريق الخطأ أثناء زيارته للسوق الليلي.