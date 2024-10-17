أجواء ممتعة.. على شاطئ جميرا

أجواء ممتعة، رملاً وبحراً وجواً، حيث يتزيّن شاطئ جميرا، بعشاق الأمواج ومحبي ترويضها، الذين يمارسون رياضتهم المفضلة، التي تحتاج إلى قدرات خاصة وتدريب طويل، بأعداد كبيرة على إحدى أكثر الوجهات البحرية الشهيرة في دبي، ويجمّلون سماء المكان بألواحهم، وكذلك مظلاتهم وأشرعتهم الزاهية، التي تبدو كما الطيور العملاقة، التي تطارد الريح، وتحلّق في كل الاتجاهات، وتتمنى ألّا تخذل صاحبها الذي يستمتع بين مياه الخليج الصافية، وتيارات هذا الأزرق الشاسع.. البحر.