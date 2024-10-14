خبراء يحذرون من رياضة قتالية جديدة: تسبب ارتجاج المخ بنسب كبيرة

مرت عدة سنوات منذ ظهور رياضة قتالية جديدة، تسمى قتال الصفعات، ولا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أن الأطباء يحذرون من مخاطرها على السلامة العقلية.

إذ قام فريق من علماء الأعصاب مؤخرا بمراجعة لقطات من أول مسابقة قتالية احترافية متلفزة لقتال الصفعات في الولايات المتحدة ووجدوا أن خطر الإصابة بارتجاج المخ مرتفع بشكل مقلق. وقال فريق الأطباء "قد يكون قتال الصفعات رياضة قتالية أكثر خطورة مما كان يُفترض سابقًا، ويجب اتباع استراتيجيات لمنع الوفاة العصبية بين المشاركين فيها".

وتقوم هذه الرياضة على مبدأ تبادل الصفعات حتى الهزيمة، فيقف شخصان مقابل بعضهما البعض، ويتناوبان على صفع وجه الآخر بيد مفتوحة بأقصى ما يمكنهما. وأولئك الذين يتلقون الصفعة لا يمكنهم فعل أي شيء للدفاع عن أنفسهم. لا يمكنهم ارتداء أغطية للرأس، ولا يُسمح لهم حتى بالارتعاش.

ولاحظ فريق أطباء أعصاب من جامعة بيتسبرغ ونظام الرعاية الصحية للمحاربين القدامى في بيتسبرغ بعد تحليل فيديوهات المسابقة العديد من العلامات المرئية لارتجاج المخ بين المتسابقين، بما في ذلك النظرات الفارغة، والبطء في الوقوف مرة أخرى، ومشاكل التنسيق، والقيء، وفقدان الذاكرة، أو نوبات الصدمة.

وتم استخدام نفس المبادئ لتحديد الارتجاجات لدى لاعبي كرة القدم الأمريكية، على الرغم من أن هذه ليست تقديرات مثالية. على سبيل المثال، لم يُظهر ما يقرب من ربع اللاعبين الذين أصيبوا بارتجاج في المخ في ملعب كرة القدم علامات مرئية لارتجاج المخ. ولكن من بين جميع الصفعات الـ 333 التي تم تحليلها، لوحظت علامات الارتجاج بعد 97 صفعة، أي ما يقرب من 30 بالمائة. ومن بين 56 متسابقًا تمت مشاهدتهم، أظهر 44 منهم على الأقل علامة واحدة على الارتجاج، وهو ما يزيد عن ثلاثة أرباع المجموعة. كما أظهر عشرون متسابقًا علامات مرئية لارتجاج ثانٍ أثناء اللعب.

وكانت العلامات الأكثر شيوعًا هي فقدان التنسيق الحركي، أو البطء في النهوض، أو النظرة الفارغة أو الخالية. تأتي هذه النتائج الأولية من حجم عينة صغير وتستند فقط إلى علامات مرئية لارتجاج، وليس التشخيص السليم.

ومع ذلك، يقترح المؤلفون وفق مجلة "جاما سيرجري" أن "قتال الصفعات قد يؤدي إلى إصابة دماغية رضية لدى المتسابقين، مع إمكانية حدوث عواقب طويلة الأمد".

وهؤلاء ليسوا الخبراء الطبيين الوحيدين الذين يشعرون بالقلق المتزايد بشأن الرياضة الجديدة، التي تزداد شعبيتها باطراد. فبعد وقت قصير من بث موسم 2023 من برنامج Power Slap، لاحظ عالم الأعصاب والمصارع المحترف السابق كريستوفر نوينسكي أن أحد المتسابقين تظهر عليه علامات إصابة دماغية فورية. بعد تعرضه للصفع، واتخذ جسد المتسابق وضعية المبارزة، حيث تدخل الذراعان في وضع غير طبيعي. إلى جانب فحوصات الدماغ، يستخدم الأطباء هذه المنعكسات لتحديد شدة إصابة الدماغ الرضحية.

بدوره يقول طبيب الأعصاب راج سواروب لافادي من جامعة بيتسبرغ، الذي قاد الدراسة الأخيرة: "قد تكون معركة الصفعات مسلية للمشاهدة كمشاهد عادي، ولكن كمحترفين طبيين، وجدنا أن بعض جوانب المسابقات مثيرة للقلق .. هدفنا النهائي هو جعل جميع الرياضات الاحترافية أكثر أمانًا للصحة العصبية للرياضيين. من الصعب حقًا حظر أي رياضة، ولكن من الممكن زيادة الوعي بالأضرار المرتبطة بها".