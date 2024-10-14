حروف بتوقيع مدينة المستقبل.. دبي

مثل النجوم، حروفنا العربية تسطع في سماء متحف المستقبل، وتنطق بالجمال الأصيل، وتعلن عن تمسك دبي بتراثها العريق، حتى وهي تراهن على آفاق الغد، إذ يعد هذا الصرح الموصوف بـ«أجمل مبنى في العالم» وجهة لزوار المدينة الذين يريدون أن يسافروا بعيداً، في رحلات محفزة على المعرفة، ومحرضة على مزيد من الطموح والأمل والرغبة في التطور، بين المعروضات والابتكارات والاختراعات، وكيف سيكون شكل الحياة في المستقبل، وفي الآن ذاته يطالعون التصميم المتفرد واللمسات الفنية الجميلة التي تمنح ضيوف المكان متعة بصرية من نوع خاص جداً.. بتوقيع مدينة المستقبل دبي.