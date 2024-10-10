عزة أبوعلم.. مشرفة على معرض العمارة الدولي في «بينالي البندقية»

أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، تعيين المهندسة الإماراتية عزة أبوعلم، الأستاذة المساعدة في كلية الفنون والصناعات الإبداعية بجامعة زايد، قَيّمة فنية لمشاركة الإمارات في معرض العمارة الدولي الـ19 في «بينالي البندقية 2025»؛ إذ ستعرض أعمالها في الجناح، بالإضافة إلى نشر كتاب خاص.

وكانت المهندسة عزة في عام 2014 متدربة في البندقية ضمن المشاركة الأولى للجناح الوطني لدولة الإمارات في معرض العمارة الدولي الـ14 - بينالي البندقية مع معرض «لئلا ننسى.. معالم خالدة في ذاكرة الإمارات العربية المتحدة».

وأكد الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، سعي الوزارة لتعزيز وتقديم الإنتاج الثقافي والإبداعي لدولة الإمارات على مستوى العالم، معرباً عن فخره باختيار المهندسة عزة أبوعلم مشرفةً قيّمةً على معرض العمارة القادم الذي يستضيفه الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح أن المعرض يقدم إبداعات وأبحاثاً مبتكرة من مفكرين ومبدعين من الإمارات، ما يجلب وجهات نظر جديدة إلى الساحة الدولية ويتردد صداها وتفاعلها مع الناس في جميع أنحاء العالم.

وأضاف: «يعد المعرض ثمرة تعاون مشترك بين الوزارة والجناح الوطني لدولة الإمارات، وسيسلط الضوء على تراثنا الغني ونهجنا الاستشرافي في التعامل مع القضايا العالمية التي تهمنا جميعاً».

من ناحيتها، قالت المهندسة عزة: «يشرفني اختياري لتنسيق الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة»، مشيرة إلى أن فترة تدريبها عام 2014 ألهمتها النظر في التداخل بين التصميم المعماري والأبحاث، وأيضاً عبر دراستها الماجستير في جامعة ييل.

بينما أكدت مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية، ليلى بن بريك، أن الجناح مخصص لسرد قصص مميزة عن دولة الإمارات، معربة عن سعادتها بعرض الأبحاث التي أجرتها المهندسة عزة أبوعلم هذا العام.

وسيقدم الجناح الوطني لدولة الإمارات معرضه في الفترة من 10 مايو إلى 23 نوفمبر 2025 في بينالي البندقية، وسيتم تنظيم بينالي العمارة 2025 من قبل المهندس المعماري والمهندس والمعلم الإيطالي كارلو راتي في المعرض الدولي الـ19 للعمارة تحت عنوان «ذكي، طبيعي، صناعي، جماعي».