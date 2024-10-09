7 أطعمة تخفض الكوليسترول السيئ بجسمك

ارتفاع نسبة الكوليسترول هو حالة صحية خطيرة، وإذا تُركت دون علاج، فقد يؤدي إلى نوبات قلبية والسكتات الدماغية وما إلى ذلك.

ووفقا لموقع " هيلث سايد"، فإن إحدى الطرق الأساسية التي يمكن أن يضر بها ارتفاع الكوليسترول بصحتك هي التسبب في تراكم اللويحات في الشرايين، ويمكن لهذه اللويحات أن تضيق الشرايين، مما يجعل من الصعب تدفق الدم من خلالها، بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

فيما يلى أفضل 7 أطعمة خارقة يجب عليك إضافتها إلى نظامك الغذائي لمساعدة جسمك على تطهير شرايين القلب، وخفض مستويات الكوليسترول السيئ بشكل طبيعي.

الثوم

أضف الثوم إلى نظامك الغذائي اليومي لمساعدة جسمك على تطهير شرايين القلب بشكل طبيعي، يحتوي الثوم على عوامل تدعم صحة القلب وتحافظ على مستويات الكوليسترول السيئ تحت السيطرة.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة التي تشتهر بخصائصها في التحكم في الوزن من بين أفضل 7 أطعمة خارقة يمكنها المساعدة في تطهير شرايين القلب وخفض مستويات الكوليسترول السيئ بشكل طبيعي.

الشوفان

الشوفان هو مصدر ممتاز للألياف القابلة للذوبان، والمعروفة بقدرتها على المساعدة في خفض نسبة الكوليسترول، من خلال تضمين الشوفان بانتظام في نظامك الغذائي، يمكنك خفض مستويات الكوليسترول السيئ بشكل فعال وتعزيز صحة القلب.

الافوكادو

يساعد الأفوكادو في التحكم بمستويات الكوليسترول الصحية، فهي أفضل مصادر للدهون الأحادية غير المشبعة التي تساعد في تقليل نسبة الكوليسترول السيئ.

فول الصويا

إضافة فول الصويا إلى روتينك الغذائي اليومي يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول السيئ بشكل طبيعي وتطهير الشرايين.

المكسرات

يمكن أن يساعد تناول حفنة من المكسرات يوميًا في التخلص من الكوليسترول السيئ بشكل طبيعي من شرايين القلب، حيث تحتوي هذه المكسرات على مستويات عالية من الدهون غير المشبعة والألياف مما يجعلها خيارًا مثاليًا لصحة القلب.

الأسماك الدهنية

يجب أن تكون أحماض أوميجا 3 الدهنية جزءًا من نظامك الغذائي عند محاولة التحكم في مستويات الكوليسترول السيئ، الأطعمة الغنية بهذه المادة الغذائية هي الأسماك الدهنية، مثل السلمون والسردين وما إلى ذلك، يمكن لأحماض أوميجا 3 الدهنية أن تخفض الدهون الثلاثية وتساعد في منع تكوين اللويحات في الشرايين.

نصائح أخرى لخفض مستويات الكوليسترول السيئ

بالإضافة إلى اتباع نظام غذائي جيد، يجب أيضا اتباع نظام تمرين صحي للتحكم في مستويات الكوليسترول السيئ في الجسم.

ولا يتعلق الأمر فقط بالنظام الغذائي والتمارين الرياضية، فهناك العديد من العوامل الأخرى التي تساهم في ارتفاع مستويات الكوليسترول، مثل الإجهاد وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات السكر في الدم، وما إلى ذلك، من المهم الاهتمام بجميع العوامل المساهمة في ارتفاع مستويات الكوليسترول السيئ، لإدارة صحة القلب.