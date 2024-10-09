صور لعروس مربوطة بعمود هاتف تثير الجدل!

أثارت صور مروعة لـ عروس صينية مربوطة بعمود هاتف من قبل العديد من الأصدقاء كجزء من لعبة فى يوم زفافها، جدلًا على الإنترنت حول عادات الزواج المبتذلة، ففى 23 سبتمبر، أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع من مقاطعة شانشى فى شمال الصين، عدة رجال يربطون عروسًا ترتدى زى زفاف صينى تقليدى بعمود هاتف بشريط لاصق.

تصرخ العروس طلبا للمساعدة وتحاول الهرب، لكن لا أحد يتدخل، وأخبر صديق العريس، يانغ، صحيفة "فنغميان نيوز"، أن الرجال كانوا أصدقاء الطفولة، وأضاف يانغ أن "اللعبة تم الاتفاق عليها من قبل الزوجين مسبقا"، وأضاف: "إن إثارة بعض الفوضى فى حفلات الزفاف هى عاداتنا المحلية، وكل ذلك يحدث بين الأصدقاء الطيبين، لكن لم يحدث أى ضرر"، وفقا لما ذكر موقع scmp.

وأضاف يانغ أن العريس كان حاضرا أثناء الربط وأنهم جميعا كانوا حريصين على سلامة العروس، وحث الناس على عدم إساءة فهم الموقف، ولكن الحادث أثار غضبًا وإدانة على وسائل التواصل الاجتماعى في الصين.

وقال أحد مستخدمى موقع Douyin: "إن بناء سعادتك على معاناة شخص آخر أمر مقزز حقا"، وقال آخر: "إذا حدث شيء للعروس، فمن سيتحمل المسؤولية؟"، وقال ثالث: "هذه العادات المبتذلة فى الزفاف هى بقايا من عصر مضى، لا يوجد عذر لإيذاء الآخرين".

وأصدرت الحكومة المحلية بيانا، فى 24 سبتمبر، اعتذر من خلاله، يانغ وآخرون متورطون فى الحادث عن أفعالهم، وقال البيان أيضا إن الحكومة ستعزز جهودها لتعزيز عادات الزفاف المتحضرة وتشجيع المواطنين على التخلى عن الممارسات القديمة.

وفى حفلات الزفاف الصينية التقليدية، يُقصد بـ"هون ناو" أو "التنمر فى الزفاف" خلق جو احتفالى وتخفيف أعصاب الزوجين، وكانت هذه العادة، التى نشأت منذ قرون، تنطوى على استخدام الأسرة والأصدقاء للضحك لطرد الأرواح الشريرة، ولكن اليوم، تحولت إلى نكات فظة وألعاب غير لائقة.

عادات زفاف صينية عادات زفاف صينية

ويقول التقرير، إن حوادث التنمر المبتذلة فى حفلات الزفاف ليست نادرة فى الصين، ففى ديسمبر 2016، قام 3 رجال فى جنوب غرب الصين بربط العريس مما تسبب فى إصابات تركته معاقًا بشكل دائم، وحُكم على الرجال بدفع أكثر من 100 ألف يوان بما يعادل 14 ألف دولار أمريكى كتعويض.