طفل يتصل بالشرطة.. لمساعدته في «لعبة»   

اتصل طفل يبلغ من العمر خمس سنوات في ألمانيا بالشرطة، لأنه كان عالقاً خلال لعب إحدى ألعاب الفيديو.

وقالت الشرطة إن الطفل استخدم سراً الهاتف المحمول الخاص بوالديه للاتصال بها.

وتم تلقي مكالمة الطوارئ في مركز العمليات بعد ظهر أول من أمس.

ووفقاً للشرطة، قال الطفل فقط عبر الهاتف إنه بحاجة إلى المساعدة، وأدلى باسمه الأول وعمره ومكان إقامته. ثم استعانت الشرطة برقم الهاتف لتحديد عنوانه في مدينة رودنتال.

وعندما وصل أفراد الشرطة إلى منزل الطفل، تبين أنه كان يأمل الحصول على مساعدة في لعبة فيديو.

وأوضح الطفل أنه في روضة الأطفال تعلم أنه يمكن الاتصال بالشرطة في حالات الطوارئ؛ ولهذا السبب اتصل سراً برقم 110.

وقالت الشرطة: «لقد تمت توعية الوالدين المتفاجئين. لكن وضع لعبة الفيديو الحالي غير معروف!».