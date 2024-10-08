تراث الإمارات يزهو في معرض خيول بالمغرب  

على مدار ستة أيام، نجح جناح دولة الإمارات في اجتذاب زوّار الدورة الـ15 من «معرض الفرس» الذي اختتمت فعالياته أول من أمس في مدينة الجديدة بالمغرب.

وأكد مدير إدارة التخطيط والمشاريع في هيئة أبوظبي للتراث، عبيد خلفان المزروعي، أن جناح الإمارات اجتذب، خلال المعرض، الزوّار والمشاركين من مختلف دول العالم، وتمكن من تعريف الضيوف بتاريخ الفروسية، والتطورات الكبيرة لهذا القطاع.

وتضمن الجناح مجموعة من الأركان، منها «سجل أنساب الخيل العربية لدولة الإمارات العربية المتحدة»، ومعرض صور وفيديوهات للأرشيف والمكتبة الوطنية، والملابس التراثية الرجالية والنسائية، وغيرها من الأركان التي نظمت بالتعاون مع عدد من الجهات الإماراتية المعنية بصون التراث والصناعات المرتبطة بالخيل.

واشتملت فعاليات الجناح على عروض «فن التشوليب» التي قدمتها فرقة فرسان شرطة أبوظبي، ولوحات لفرقة أبوظبي للفنون الشعبية، ووصلات فنية تراثية بمشاركة عدد من الفنانين، ومسابقات تراثية وغيرها من الفعاليات التي تروّج للتراث الإماراتي العريق.

وتعرف المشاركون من 40 دولة وعشرات الآلاف من زوّار المعرض إلى تراث الإمارات واهتمامها بالخيول والفروسية، وحرصها على الحفاظ على التراث ونقله إلى الأجيال، والترويج له عالمياً.