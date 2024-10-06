تنتظر حصّتها عند فتح الوصيّة .. القطط والكلاب جزء من العائلة في الولايات المتحدة

كشف تقرير صحفي مؤخراً أن عدداً كبيراً من الكلاب والقطط قد ورثت ملايين الدولارات في أميركا.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن عدداً متزايداً من الأميركيين، خاصة من لا ينجبون أطفالاً، يتركون ميراثاً ضخماً لحيواناتهم الأليفة.

ولا يقتصر الأمر على هؤلاء فقط؛ فحتى بعض الذين لديهم أبناء باتوا يخصصون جزءاً من تركتهم في وصاياهم لرعاية حيواناتهم الأليفة بعد وفاتهم.

وعلى سبيل المثال، يكشف التقرير أن وريثة سلسلة الخيال العلمي "ستار تريك" منحت لحيواناتها الأليفة أكثر من 3 ملايين دولار.

وفي حالة أخرى، تركت وريثة ميامي، جيل بوسنر، لكلابها الثلاثة صندوقاً ائتمانياً بقيمة 3 ملايين دولار، مع الحق في العيش في قصرها بعد وفاتها.

وتُعتبر الحيوانات الأليفة جزءاً من العائلة في الولايات المتحدة، خصوصاً لدى الأشخاص الذين لا ينجبون أطفالاً، فهؤلاء يعتمدون على القطط والكلاب كأفراد من العائلة، ويبدو أن هذا التوجه في تزايد مستمر، فقد كشف تحليل أجراه مركز "بيو" للأبحاث في يوليو 2024 أن 20% من البالغين الأميركيين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً ليس لديهم أبناء.