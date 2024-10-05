صورة "بعد صلاة الجمعة" لتامر حسني تشغل متابعيه على مواقع التواصل

نشر النجم المصري تامر حسني صورة لطيفة على "إنستغرام"، تجمعه بابنه آدم مرتديين الثوب الأبيض بعد أداء صلاة الجمعة، مرفقا إياها بالتعليق: "بعدما صلينا الجُمعه أنا والأستاذ آدم وبعد ما علمته يدعي لكل الناس وكل البلاد العربية.. اللّهُم انصُر أُمتنا العربية بأعظم نصر.. قولوا آمين يارب العالمين".

وحصدت الصورة تفاعلات وإعجابات بالآلاف مع آلاف التعليقات الإيجابية.

يذكر أن تامر حسني، الملقب بـ"نجم الجيل"، لديه أكثر من 40 مليون متابع على "إنستغرام" فقط، وهو دائم التفاعل مع متابعيه، حيث يشاركهم العديد من تفاصيل حياته.