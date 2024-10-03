جولة بطعم الحنين في «السيف»

الفنر، والبراجيل، والعريش، وأجواء التراث، تظلل ضيوف دبي في منطقة السيف، التي صارت وجهة مميزة، تستقطب الكثيرين من زوار المدينة، من أجل الاستمتاع بجولة بطعم الحنين إلى الماضي بلمسة هذا العصر، قريباً من الخور، والأسواق التقليدية، والعبرات، وحي الشندغة التاريخي، والكثير من المعالم العريقة التي تعرّف السياح بوجه ربما لا يعرفونه عن المكان وأهله الذين كتبوا قصة نجاح تلامس اليوم السحاب بأبراج ومبانٍ أيقونية، وسطروا حكاية نهضة بدأت سطورها الأولى بين جنبات هذه الساحات الأصيلة.