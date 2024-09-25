مصر.. القبض على "وحش الكون" وابنتيها

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على التيك توكر "وحش الكون" وابنتيها في محافظة الإسكندرية، بتهمة نشر مقاطع فيديو مخلة بالآداب ومنافية لأخلاق المجتمع والتحريض على الرذيلة والفجور والفسق.

وجاء بيان صادر عن وزارة الداخلية المصرية يكشف تفاصيل القبض على "وحش الكون" داخل منزلها بصحبة ابنتيها، حيث ضربت أم بتقاليد المجتمع عرض الحائط، عندما استغلت ابنتيها في بث مقاطع فيديو تتنافى مع الآداب العامة، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمات.

وكانت معلومات وردت أكدتها تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام إحدى السيدات وشهرتها "وحش الكون"، باستغلال نجلتيها وتصوير مقاطع فيديو خادشة للحياء العام، وبثها عبر عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعى "تيك توك، إنستغرام، يوتيوب"، بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق أرباح مادية.

وعقب تقنين الاجراءات، تم ضبطهم بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، وبحوزتهم مبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية"، 3 هواتف محمولة وبفحصهم فنياً تبين احتوائهم على دلائل وآثار تؤكد نشاطهم، أدوات التصوير، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفتحت النيابة العامة بالإسكندرية، تحقيقات موسعة مع الأم وابنتيها عقب القبض عليهم، ووجهت إليهم تهم نشر فيديوهات تحرض على الفسق وتخالف أخلاق ومعايير المجتمع من خلال استغلال شهرتهن على التيك توك.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن تلك الفيديوهات الخادشة للحياء العام قد حقق انتشارا كبيرا وتحرض على الرذيلة والتي أثارات استياء العديد من رواد موقع التيك توك وكافة مواقع التواصل الاجتماعي.

وأنكرت المتهمة الأولى "الأم"، أمام النيابة العامة التهم الموجهة إليها، مبررة ذلك أنها لم تكن تقصد الإساءة لكن النيابة واجههتها بمقاطع الفيديو المحتوية على مواد فيلمية تحرض على الفسق والفجور وتخالف الأداب العامة تماما.

وأفادت التحريات بأن المتهمات تعمدن في الفيديوهات نشر الفسق والفجور عن طريق التلفظ بكلمات خادشة للحياء العام والاعتداء على القيم الأسرية المصرية.

وأفادت السلطات بأنهن قمن بنشر مقاطع الفيديو لزيادة المتابعات وتحقيق مكاسب مادية.

وكانت حالة من الاستياء الشديد ورود أفعال واسعة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، نظراً للمحتوى الهدام للقيم والأخلاق الذي تقدمه الأم وابنتيها، مؤكدين أن هذا المحتوى يسيء إلى سيدات مصر وكانوا قد طالبوا وزارة الداخلية والنائب العام بالتحرك لضبط هذه السيدة وابنتيها وتقديمهم إلى المحاكمة بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والإساءة إلى سيدات مصر.

وبناء عليه رصدت أجهزة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية المصرية، الفيديوهات الخاصة بـ "وحش الكون" على التيك توك وابنتيها وجاء التحرك سريعا عقب تقنين الإجراءات وتم القبض عليهم في الإسكندرية وأحيلوا إلى النيابة العامة.

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