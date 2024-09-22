بعد القبض عليها.. من هي "كائن النوتيلا"؟

تصدر اسم "التيكتوكر" المصرية "سهيلة" صاحبة الحساب الشهير "كائن النوتيلا" الاهتمام في الساعات الأخيرة، وشهدت محركات البحث تداولًا واسعًا للمعلومات المتاحة حولها، في إثر إلقاء القبض عليها بتهمة المحتوى الهابط.

بدأت شهرة صاحبة الحساب بوصفها فتاة مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مقاطع فيديو تتضمن مقاطع غنائية وتمثيلية، بأسلوب مرح، وأصبحت تعرف بلقب "كائن النوتيلا"، نظرًا لما تقدمه من محتوى اتسم في البداية بالطرافة والبهجة وخفة الظل.

تخرجت سهيلة من كلية الفنون التطبيقية، ولكنها اتجهت إلى العمل صانعة محتوى على منصات التواصل، خاصة على منصة "تيك توك" ما ساعدها على بناء قاعدة جماهيرية ضخمة تضم الملايين.

وأثارت بعض المقاطع التي نشرتها الجدل، إذ عدَّتها السلطات المصرية تتضمن محتوى مخلًّا وخادشًا للحياء، ما أدى إلى إلقاء القبض عليها.

وألقت الأجهزة المعنية بمديرية أمن الإسكندرية بتهمة بث محتوى "يبعث على الفسق والفجور".

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ألقت الثلاثاء الماضي، القبض على التيك توكر الشهيرة سهيلة، صاحبة حساب "كائن النوتيلا"، بعد بث محتوى وصف بالمخالف على حساباتها الشخصية.

وأفاد الأمن المصري بأن "سهيلة" بثت عبر حساباتها الشخصية محتوى مخالفاً، واصفة إياه بأنه "يبعث على الفسق والفجور".