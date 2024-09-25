روائح الزمن الجميل في «جميرا»

روائح الزمن الجميل، حيث السقوف الخشبية، ومنتجات الأصالة، والسجاد الفاخر، والتحف النادرة، والتذكارات والهدايا الجميلة.. تلتقي جميعها في سوق مدينة جميرا، الذي يعد وجهة مميزة تجتذب ضيوف دبي، والزوار الذين ربما طالعوا الروائع الأيقونية التي تضمها المنطقة، والتقطوا صوراً برفقة «برج العرب» ووجهات الضيافة الراقية التي تنتمي إلى المستقبل، واستراحوا على الشواطئ ذات الرمال البيضاء والمياه الفيروزية، وآن الأوان للعودة إلى محطة الماضي مجدداً، والحنين إلى التراث.. وهو ما يمثله هذا السوق الدافئ في قلب جميرا.