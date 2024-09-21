«معرض القصص المصورة» يحتفي بـ 21 فناناً إماراتياً

يُفتتح في منارة السعديات، اليوم، معرض القصص المصورة الإماراتية (إماراتي كوميكس). ويسلط المعرض الذي يستمر حتى 12 أكتوبر، الضوء على المواهب الاستثنائية لـ21 فناناً إماراتياً يصممون معالم مستقبل السرد القصصي، من خلال القصص المصورة والرسوم.

كما يحتفي المعرض بالإبداع والابتكار في المشهد الإماراتي للقصص المصورة، الذي يشكل عدسة نطل من خلالها على الثقافة الخليجية، وتسلط الضوء على شخصيات محلية معروفة، وديكورات معهودة، ومناظر طبيعية مألوفة لتنأى بها عن التأثيرات العالمية. وفضلاً عن الاطلاع على الأعمال الفنية الجاذبة، يمكن للزوار المشاركة في البرنامج الحيوي من ورش العمل والمحادثات مع الفنانين، واستكشاف الأكشاك التي تعج بالمنتجات والتصاميم الفريدة التي ابتكرها الرسامون.

ويسلط المعرض الضوء على أعمال 21 فناناً إماراتياً موهوباً هم: عبدالله محمد الشرهان النعيمي، وعبدالله زايد المنصوري، وعلي كشواني، وعلياء الكعبي، وأشجان عبدالواحد السناني، وأسماء الرميثي، وأسماء محمد الشحي، وعائشة سيف الحمراني، وبشاير عصام أحمد، وحمدة سعد، وإيمان المصعبي، وعيسى النعيمي، وخالد سالم الجابري، وخالد مزينة، ومها المهيري، وماريا الراشد، ومحمد الشيباني، وسونو موزة، ونادية الغيثي، وسحر الحجري، وسمية العمودي.