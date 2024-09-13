لماذا نشعر أحياناً بتماس كهربائي عند لمس الآخرين أو الاصطدام بأحدهم ؟

ما هي الكهرباء الساكنة؟

تحدث الصدمات الكهربائية التي نشعر بها بسبب تراكم الشحنات الكهربائية الساكنة على أسطح الأجسام، بما في ذلك أجسامنا. هذه الشحنات تتراكم نتيجة الاحتكاك المستمر بين الأجسام المختلفة، مثل الملابس والأثاث والسجاد. وعندما تلمس شيئاً مشحوناً، تنتقل هذه الشحنات إلى جسمك، مما يتسبب في الشعور فجأة بصدمة كهربائية عندما تصطدم يدك أو ساقك أو حتى أصابعك بجسم احدهم.

أسباب تراكم الشحنات الساكنة:

الجو الجاف: تزداد فرصة تراكم الشحنات الساكنة في الأجواء الجافة، حيث يصعب على الشحنات أن تتبدد في الهواء.

نوعية الملابس: الملابس المصنوعة من الألياف الاصطناعية، مثل النايلون والبوليستر، تميل إلى توليد شحنات ساكنة أكثر من الملابس القطنية.

السجاد والأرضيات: السجاد والأرضيات المصنوعة من المواد الاصطناعية تساهم في زيادة تراكم الشحنات الساكنة.

الأجهزة الإلكترونية: يمكن للأجهزة الإلكترونية أن تولد شحنات ساكنة أثناء التشغيل.

لماذا نشعر بالصدمة الكهربائية عند ملامسة الآخرين؟

عندما يلمس شخص مشحون بشحنة كهربائية عالية شخصاً آخر، يحدث تفريغ لهذه الشحنة عبر الجلد، مما يؤدي إلى الشعور بصعقة كهربائية خفيفة. هذا التفريغ السريع للشحنة هو ما يسبب الإحساس بالوخز أو اللسعة.

كيفية تجنب الصدمات الكهربائية الساكنة:

زيادة الرطوبة: استخدام مرطب الهواء يساعد على زيادة الرطوبة في الجو، مما يقلل من تراكم الشحنات الساكنة.

اختيار الملابس المناسبة: ارتداء الملابس القطنية والطبيعية يساعد على تقليل توليد الشحنات الساكنة.

استخدام مزيلات الشحن الساكنة: يمكن استخدام مزيلات الشحن الساكنة على الملابس والأثاث لتقليل تراكم الشحنات.

ترطيب الجلد: ترطيب الجلد بانتظام يمكن أن يقلل من فرص حدوث الصدمات الكهربائية.

نزع الأحذية عند الدخول إلى المنزل: الأحذية يمكن أن تحمل شحنات ساكنة من الخارج، لذلك من الأفضل نزعها عند الدخول إلى المنزل.

نصائح إضافية:

تفريغ الشحنات تدريجياً: قبل لمس أي سطح معدني، حاول تفريغ الشحنات في جسمك تدريجياً عن طريق لمس سطح خشبي أو بلاستيكي.

استخدام أجهزة ترطيب الهواء: يمكن استخدام أجهزة ترطيب الهواء في المنزل والمكتب لزيادة الرطوبة في الجو وتقليل فرص حدوث الصدمات الكهربائية.