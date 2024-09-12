أحلام تفاجىء جمهورها: قريباً ألبوم غنائي كامل باللهجة المصرية

فاجأت الفنانة أحلام مُحبيها بالإعلان خلال الساعات الماضية عن تحضير ألبوم غنائي جديد كامل باللهجة المصرية لأول مرة.

وقالت أحلام، عبر حسابها على منصة إكس، إنها قامت بالاستماع إلى أول عمل من ألبومها المصري، ويبدو أنها ستتعاون فيه مع الملحن المصري وليد سعد قريباً، إذ كتبت "قريباً مع الكبير وليد سعد".

ونال منشور أحلام، إعجاب الآلاف من متابعيها، وتفاعل جمهورها والنجوم بشكل واسع مع المفاجأة، متمنين لها المزيد من النجاح والتقدّم في مسيرتها الفنية. وحققت أحلام، نجاحاً كبيراً بطرح أخر أعمالها الغنائية "الله يصيبك"، من كلمات الشاعر منصور الشادي، وألحان الفنان علي بن محمد، وتوزيع خالد عز، ومكس وماستر جاسم محمد، وتم تسجيلها في العاصمة السعودية الرياض.