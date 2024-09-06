وزير مغربي يتعهد بضبط محتويات "تيك توك" و"يوتيوب" .. ويُهدد "الفوضويين" بالسجن

توّعد وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي بفرض عقوبات تصل إلى السجن، من أجل ضبط محتويات "تيك توك" و"يوتيوب"، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مؤيد يدعم ضرورة تنظيم هذا القطاع ورافض يرى في ذلك "اعتداء" على حرية التعبير.

وقال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في مقابلة مع القناة الثانية المغربية، الثلاثاء، إنّه "لا بد من وقف هذه الفوضى من تشهير وتصوير غير مشروع للأشخاص دون إذن منهم في تيك توك ويوتيوب"، معتبرا أنّه "اعتداء على حياة الأفراد".

وكشف وهبي أنّ وزارته تعتزم إصدار نصوص ضمن القانون الجنائي لوقف ما سماه بـ"فوضى شبكات التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى أن بعض هذه النصوص أقرت عقوبات سجن تصل لسنوات.

لكن تصريحات وهبي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تباينت آراء المدونين بين داعم ومعارض.