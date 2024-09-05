ابنة رئيس جنوب أفريقيا السابق ستصبح الزوجة الـ 16 لملك إسواتيني

خطب الملك مسواتي الثالث ملك إيسواتيني «سوازيلاند سابقًا» نومسيبو زوما ابنة رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما خلال حفل تقليدي شاركت فيه مئات النساء والفتيات ورقصن للملك.

العروسة تبلغ من العمر 21 عاما

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية؛ فإن زوما «21 عاما» ظهرت في حفل القصب السنوي في هيئة الخطيبة الملكية أو المحظية وستصبح الزوجة السادسة عشر للملك مسواتي الثالث.

ويقود الملك مسواتي الثالث البالغ من العمر 56 عاما آخر نظام ملكي مطلق في أفريقيا منذ توليه السلطة في عام 1986، بعد أيام من عيد ميلاده الثامن عشر، وتعرض لانتقادات بسبب أسلوب حياته الباذخ في حين يعيش معظم السكان في فقر.

رقصة القصب التي تستمر لأيام هي طقوس تقليدية؛ إذ تغني وترقص النساء الشابات ويرتدين الملابس التقليدية التي تشمل الخلخال والشرابات الملونة السميكة، وبعضهن يحملن سيوفًا ودروعًا وهمية وقد اعتُبرت مثالاً على ثقافة إيسواتيني الرشيقة وحضر نحو 5000 شخص احتفالات هذا العام في قرية لودزيدزيني الملكية في لوبامبا.

الملك مسواتي متزوج من 15 امرأة