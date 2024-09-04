خالد بن محمد يزور «أبوظبي الدولي للصيد والفروسية»

زار سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات النسخة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، الذي تستمر فعالياته في مركز أدنيك أبوظبي حتى الثامن من سبتمبر الجاري، بتنظيم من نادي صقاري الإمارات، تحت شعار «تاريخ يُحاك بروح مبتكرة».

وتفقّد سموّه، خلال جولته، عدداً من أجنحة الجهات المشاركة في المعرض الذي يُعد أكبر معرض للصيد والفروسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث اطّلع سموّه على أحدث الابتكارات والحلول التقنية التي يقدمها العارضون في مختلف المجالات المرتبطة بالصيد والفروسية، ومن أبرزها الصقارة والصيد البري والرماية، والتخييم، والرياضات البحرية، وغيرها من الفنون والحرف اليدوية الأخرى، التي تُسهم في تعزيز جهود الاستدامة البيئية في مختلف الأنشطة التقليدية المحلية والتراثية.

كما اطّلع سموّه، خلال هذه الزيارة، على الجهود التي تبذلها الجهات المشاركة في المعرض لتعزيز مكانة الأنشطة الرياضية الشعبية، منوهاً سموّه بحرصها والتزامها بصون الهوية الوطنية، ونشر الوعي لدى فئات الشباب بأهمية الموروث الشعبي والعادات الإماراتية الأصيلة.

وأشار سموّه إلى أن هذا المعرض السنوي أصبح جسراً ثقافياً يربط أجيال الحاضر والمستقبل بماضي الآباء والأجداد من خلال إبراز عراقة وأصالة الموروث الوطني، والحفاظ عليه للأجيال المقبلة.

رافق سموّه، خلال هذه الزيارة، أنجاله، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، والقائد العام لشرطة أبوظبي رئيس هيئة أبوظبي للتراث، اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية، والأمين العام لنادي صقاري الإمارات، ماجد علي المنصوري، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة أدنيك ومجموعة الشركات التابعة لها حميد مطر الظاهري.

وتُعد النسخة الـ21 من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية منصة للاطلاع على أحدث الابتكارات في 11 قطاعاً مرتبطاً بالصيد والفروسية، وفرصة لاستكشاف مجموعة من العروض التراثية الحية والتفاعلية، بمشاركة أكثر من 1400 عارض وعلامة تجارية يمثلون 65 دولة من مختلف أنحاء العالم.