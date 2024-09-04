صقّار المستقبل.. على الدرب

على خطى أجداده وآبائه، صقّار المستقبل يستكشف الطائر المحبب الذي يعشق الأعالي، حالماً يوماً بتعليمه وترويضه، لكي يحلّق بعيداً في السماء، ثم بإشارة منه يحطّ على يديه، محافظاً على إرث إماراتي أصيل، حيث للصقّارة مدارس وفنون راسخة، ترثها الأجيال جيلاً بعد جيل، وتصونها لأنها جزء من الهوية، وتعمل على تطويرها لكي تجاري العصر، وتظل في بؤرة الاهتمام اليوم.. كما الحال هنا في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية الذي يعد عرساً يحتفي بكل ما هو عريق، ويعرف زوار فعاليات الدورة الـ21 للمعرض - التي تتواصل حتى الثامن من الشهر الجاري في العاصمة الإماراتية - بملامح الماضي، ومفردات الزمن الجميل التي لا تزيدها الأيام إلا أصالة.