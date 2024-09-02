«ليلة مواء» للقطط في معرض للآثار المصرية بشنغهاي

استقطب متحف شنغهاي حشوداً كبيرة هذا الصيف لحضور معرض للآثار المصرية القديمة، بما في ذلك تماثيل وصور للقطط. ويسمح المتحف في ليالي السبت لما يصل إلى 200 زائر باصطحاب قططهم معهم إلى المعرض.

وأعطى القطط فرصة للتفاعل مع جزء من المعرض يطلق عليه اسم «أسرار سقارة».

وقال نائب مدير متحف شنغهاي، لي فنغ: «اكتشفت الفرق الأثرية المصرية معبداً للقطط في سقارة، واستخرجت العديد من مومياوات وتماثيل القطط، لذلك عندما كنا نخطط للحدث، كان موضوعنا القطط، ثم جاءت فكرة (ليلة المواء)».

وبدأ معرض «قمة الأهرامات: الحضارة المصرية القديمة» في 19 يوليو ويستمر حتى 17 أغسطس 2025. ومن المقرر إقامة «ليلة المواء» لمدة 10 أيام سبت على الأقل، فيما أقيمت حتى الآن ست مرات، ونفدت التذاكر في كل مرة، بما في ذلك 200 تذكرة مخصصة للزوار الذين يصطحبون قططهم.