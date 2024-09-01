بطاقة بريدية تصل متأخرة 121 عامًا

وصلت بطاقة بريدية لم يتم تسليمها إلى وجهتها المقصودة أخيرًا بعد حوالي 121 عامًا من إرسالها لأول مرة بالبريد.

وتم تسليم بطاقة المعايدة بمناسبة أعياد الميلاد إلى فرعها الرئيسي في Cradock Street الأسبوع الماضي على الرغم من أنها أُرسلت في الأصل في عام 1903 بعد تأخير أكثر من قرن بقليل.

وقال الموظفون إنهم يأملون في العثور على أقارب الآنسة ليديا ديفيز التي وجهت إليها البطاقة، والتي عاشت سابقًا في العنوان المذكور والتي كانت البطاقة موجهة إليها.

وكتب البطاقة البريدية رجل يُدعى إيوارت، الذي قال مخاطبا السيدة المرسلة إليها إنه "آسف للغاية" لأنه لا يستطيع التقاط "زوج" من عنصر غير معروف. ويضيف: "أنا آسف للغاية، لكني آمل أن تستمتعي بوقتك في المنزل". ويواصل إيوارت حديثه قائلاً إنه يملك نحو 10 شلنات "في مصروف الجيب، دون احتساب أجرة القطار، لذا فأنا بخير".

وينهي البطاقة بطلبه من ليديا أن "تذكر (السيدين) جيلبرت وجون به، مع حبي للجميع". وقال هنري داربي، مسؤول التسويق والاتصالات في جمعية سوانسي للبناء، إنه كان يفرز البريد عندما سقطت البطاقة البريدية، وأنه وجد معلومات محدودة عن المتلقي المقصود عبر الإنترنت.

"لذلك اعتقدنا أنه من الأفضل نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا واعتقدنا أنه ربما يكون هناك شخص محلي مرتبط بها، بعدة أجيال"، كما قال.

وقد أثبت أندرو دولي، من أرشيف ويست غلامورجان، أن جون إف ديفيز كان رب الأسرة في العنوان، حيث كان يعيش مع زوجته ماريا وستة أطفال. وقال: "كانت ليديا أكبرهم سنًا. كانت تبلغ من العمر 16 عامًا عندما أُرسلت هذه البطاقة البريدية". وقال متحدث باسم البريد الملكي: "من المرجح أن هذه البطاقة البريدية أعيدت إلى نظامنا بدلاً من أن تظل مفقودة في البريد لأكثر من قرن من الزمان." وأضافت " عندما يكون العنصر موجودًا في نظامنا، فنحن ملزمون بتسليمه إلى العنوان الصحيح."