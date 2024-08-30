فنان كويتي شهير يتعرض لبتر ساقه بسبب السكري (فيديو)

اضطر الفنان الكويتي مشعل القملاس، البالغ من العمر 50 عامًا، لإجراء عملية بتر لساقه اليسرى بسبب تفاقم حالتها نتيجة إصابته بالغرغرينا الناجمة عن مرض السكري.

وظهر القملاس على سرير المستشفى بعد إجراء العملية، حيث أوضح أن الأطباء اضطروا لبتر ساقه نتيجة تفاقم إصابتها. وقد شارك الصحفي الكويتي نايف الشمري مقطع فيديو للفنان يشرح فيه تفاصيل إصابته لجمهوره.

ويعاني القملاس منذ سنوات من مرض السكري، وقد خضع لعلاج وعمليات جراحية متعددة قبل أن يفاجئ جمهوره بخبر بتر ساقه.

ووُلد القملاس عام 1974، وهو أستاذ في المعهد العالي للفنون المسرحية، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من المسلسلات والأفلام السينمائية وإخراج المسرحيات.