فنان أمريكي يشكر سيارته المفضلة ويقرر بيعها: لا أستطيع تحمل كلفة البنزين

عرض الممثل الأمريكي آرمي هامر شاحنته المفضلة التي "أحبها بشدة" للبيع، معترفا بأنه لم يعد يستطيع تحمل تكلفة البنزين.

وفي مقطع فيديو جديد نُشر عبر حسابه على "إنستغرام" الثلاثاء، كشف نجم House of Hammer، البالغ من العمر 37 عامًا، أنه يبيع شاحنته المحبوبة بسبب تكلفة الوقود العالية.

وقال هامر: "لقد عدت إلى لوس أنجلوس منذ أسبوعين وهذه شاحنتي"، مضيفا: "اشتريت هذه لنفسي في عام 2017 كهدية عيد الميلاد لنفسي" في إشارة إلى شاحنة GMC Sierra 1500 Denali 2017.

وأوضح الممثل: "لقد أحببت هذه الشاحنة بشدة وأخذتها للتخييم في جميع أنحاء البلاد عدة مرات، وفي رحلات برية طويلة، وأخذتها في رحلة برية أخيرة إلى CarMax".

وأصر هامر على أن الفيديو الذي نشره "ليس إعلانًا لشركة كارماكس" حيث قام بتحريك الكاميرا لإظهار لافتة الشركة قبل دخول سيارته للمرة الأخيرة.

واعترف هامر بسبب بيعه الشاحنة، قائلا: "منذ عودتي إلى لوس أنجلوس، قمت بملءها بالوقود بما يعادل 500 دولار، ولا أستطيع تحمل تكاليفه. لم أعد أستطيع تحمل تكاليف الوقود".

وتذكر نجم فيلم Death on the Nile الذكريات الرائعة التي صنعها في الشاحنة، مثل إحضار "الأطفال إلى المنزل من المستشفى" و"الرحلات المذهلة" الأخرى.

يتشارك هامر ابنته هاربر، 9 سنوات، وابنه فورد، 7 سنوات، مع زوجته السابقة إليزابيث تشامبرز.

وكشف النجم الأمريكي أنه استبدل شاحنته بسيارة جديدة صغيرة، وعلق: "حصلت على سيارة جديدة صغيرة. إنها سيارة هجينة. ربما سأضع حوالي 10 دولارات من البنزين فيها شهريًا"، مضيفًا: "هذه بدايات جديدة. عيد ميلادي غدًا".

وتابع هامر: "في 28 أغسطس سيبدأ عيد ميلادي في سيارة جديدة، في شقة جديدة، في حياة جديدة في لوس أنجلوس"، ثم شكر سيارته لأنها أوصلته إلى مسافة طويلة: "أنا أقدر كل ذلك. آمل أن تعتني بنفس القدر بالشخص التالي".