للنوم وتحسين المزاج ومكافحة الصداع النصفي.. إليك هذا المعدن

يعد تناول الطعام الصحي أمرا ضروريا للحفاظ على الصحة الجيدة، ولكن ليس من السهل دائما الحصول على كل العناصر الغذائية من نظامك الغذائي.

وهنا، يأتي دور الفيتامينات والمعادن والمكملات الغذائية لتعويض الفرق.

وشارك طبيب عام بريطاني أفكاره على "تيك توك" حول معدن أساسي يمكن أن يعالج مجموعة من المشكلات الصحية.

ويبدأ مقطع الفيديو الخاص بالطبيب أحمد، بقوله: "مكملات المغنيسيوم، إنها مفيدة لك، أليس كذلك؟ ولكن أي منها تتناول؟".

سترات المغنيسيوم

قال الطبيب أحمد: "إنه المكمل الأكثر امتصاصا من بين جميع المكملات الغذائية. ومع ذلك، كن حذرا لأنه يمكن أن يسبب الإسهال. لذلك إذا كنت تعاني من الإمساك، فهو جيد، وتظهر بعض الدراسات أنه يمكن أن يساعد في علاج الصداع النصفي أيضا".

غليسينات المغنيسيوم

يعرف الغليسين بأنه حمض أميني وناقل عصبي، وبالتالي فإن هذا المكمل الغذائي يساعد بشكل خاص في علاج قلة النوم وانخفاض الحالة المزاجية، كما قال الطبيب

ثريونات المغنيسيوم

يقول الدكتور أحمد إن "هذا هو المكمل الغذائي الوحيد الذي يتخطى حاجز الدم في الدماغ. وبالتالي فهو يساعد حقا في الإدراك والذاكرة".

تورات المغنيسيوم

أظهرت الدراسات أنه يمكن أن يساعد في التحكم في ضغط الدم وإدارة السكر، ومع ذلك هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات"، كما قال الطبيب.

وأوضح أنه إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم أو مرض السكري، فقد يكون هذا المكمل الغذائي مفيدا لك (مع استشارة الطبيب).

كبريتات المغنيسيوم

وتابع قائلاً "هذا المكمل الغذائي رائع لأولئك الذين لا يستطيعون تناول الأقراص. يُعرف أيضا باسم ملح إبسوم. يمكنك وضعه في الحمام وامتصاص المغنيسيوم من خلال بشرتك".